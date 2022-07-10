Новым игроком "синих" станет 27-летний англичанин. Челси уже закрыл переход, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Манчестер Сити получит за Рахима 45 миллионов фунтов, еще 10 млн клуб имеет шансы получить в виде бонусов.

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Контракт Стерлинга с Челси будет рассчитан до 2027 года и будет содержать опцию пролонгации еще на один год. Будущий новичок даже встречался с главным тренером лондонцев Томасом Тухелем, поэтому официальное объявление трансфера не за горами.

Напомним, форвард выступал за Манчестер с 2015 года. "Городяне" купили его у Ливерпуля. В активе Рахима 4 титула чемпиона АПЛ за Сити и финал Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он забил 17 мячей в 47 поединках.

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