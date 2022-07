Товарищеская встреча между Челси и Удинезе в Италии еще до стартового свистка стала весёлой. Лондонцы во время объявления своего следующего соперника в твиттере дали видео с нарезками Ювентуса, а не фриульцев (у них одинаковые черно-белые полосатые формы). На поле тоже не было скучно.

Болельщики увидели четыре забитых мяча – в том числе и гол Стерлинга. Его взятие ворот оказалось курьёзным. Рахим классно открылся под проникающую передачу, вышел лицом к лицу с голкипером и бездарно пробил в него – впрочем, мяч срикошетил прямо в ногу нападающему, залетев в ворота. Забавность момента кроется в его важности, ведь это был дебютный гол Стерлинга за Челси.

Raheem Sterling gets his first ever Chelsea goal! pic.twitter.com/qs1nEyPfLm