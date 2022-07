Товариська зустріч в Італії між Челсі та Удінезе ще до стартового свистка стала веселою. Лондонці під час оголошення свого наступного суперника дали відео з нарізками Ювентуса, а не фріульців (у них однакові чорно-білі смугасті форми). На полі також не було нудно.

Вболівальники побачили чотири забитих м'ячі – зокрема, і гол Стерлінга. Його взяття воріт виявилось курйозним. Рахім класно відкрився під проникну передачу, вийшов віч-на-віч з голкіпером і бездарно пробив у нього – втім, м'яч зрикошетив прямо в ногу нападнику, залетівши у ворота. Дотепність моменту криється в його важливості, адже це був дебютний гол Стерлінга за Челсі.

Raheem Sterling gets his first ever Chelsea goal! pic.twitter.com/qs1nEyPfLm