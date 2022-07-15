Сейчас Британия активно обсуждает скандал с участием неизвестной звезды АПЛ, подозреваемой в нескольких изнасилованиях. Фамилию футболиста хранят в секрете, пока идет следствие.

Звезду АПЛ подозревают еще в двух изнасилованиях, но отпустили из-под ареста

Впрочем, культовый телеканал ВВС допустил фейл. На экран студии вывели фото Стерлинга, когда ведущий как раз рассказывал об инциденте с изнасилованием. Канал немедленно публично извинился, заявив, что 27-летний Стерлинг не имеет никакого отношения к преступлению, а "накладывание" картинки произошло сугубо из-за ошибки.

Did anyone else just see the BBC News mention a footballer and rape allegations, with a picture of Raheem Sterling, that was suddenly removed and the presenter try to change the subject?! What's going on? pic.twitter.com/XeU88vOQmK — Tom - JOIN A UNION! (@Massivetoe) July 14, 2022

Напомним, недавно вингер сменил клуб, перейдя в Челси из Манчестер Сити за 47,5 млн фунтов.

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