Стерлинг случайно оказался под подозрением в изнасиловании – топ-каналу пришлось оправдываться за фейл
Репутация Рахима Стерлинга была под угрозой из-за опрометчивых телевизионщиков.
Сейчас Британия активно обсуждает скандал с участием неизвестной звезды АПЛ, подозреваемой в нескольких изнасилованиях. Фамилию футболиста хранят в секрете, пока идет следствие.
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Впрочем, культовый телеканал ВВС допустил фейл. На экран студии вывели фото Стерлинга, когда ведущий как раз рассказывал об инциденте с изнасилованием. Канал немедленно публично извинился, заявив, что 27-летний Стерлинг не имеет никакого отношения к преступлению, а "накладывание" картинки произошло сугубо из-за ошибки.
Напомним, недавно вингер сменил клуб, перейдя в Челси из Манчестер Сити за 47,5 млн фунтов.
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