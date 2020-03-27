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Клубы АПЛ рискуют получить серьезные проблемы со спонсорами – Ливерпуль станет эпицентром войны брендов

10:26 75 Читати українською
Клубы АПЛ рискуют получить серьезные проблемы со спонсорами – Ливерпуль станет эпицентром войны брендов
Салах и Мане / Reuters

Перенос матчей на лето может повлечь дополнительные финансовые риски для участников чемпионата Англии.

Новые сроки окончания сезона добавят головной боли клубам и их титульным и техническим спонсорам, информирует Daily Mail.

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Большинство контрактов заключаются до конца мая, но нынешний розыгрыш АПЛ вполне может растянуться на все лето из-за пандемии коронавируса. Некоторым клубам придется отдельно договариваться со своими партнерами или доказывать свою правоту в суде. В частности, Ньюкасл, Уотфорд и Ливерпуль готовились к завершению действующих соглашений с техническими спонсорами и переходом на новые.

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Наиболее проблемная ситуация у действующего лидера АПЛ. Ливерпуль со скандалом завершил свое сотрудничество с New Balance и заключил рекордный контракт с Nike, который становился действующим уже в июле. Предыдущий поставщик формы "красных" может снова подать в суд, обвинив клуб в невыполнении своих обязанностей. Nike также не собирается оставаться крайним и терять свои деньги из-за форс-мажорной ситуации.

Напомним, предварительно пауза в АПЛ рассчитана до 30 апреля, однако ее могут продлить на более длительный срок.

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Англия Футбольная форма Ньюкасл Ньюкасл Ливерпуль Ливерпуль Уотфорд Уотфорд
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