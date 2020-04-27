Нова сила АПЛ готує повстання мільярдів – український слід, трансфери суперзірок Барси і Реала в Ньюкасл, склад мрії

Ньюкасл повинен збудити сонний трансферний ринок уже найближчим часом. ЗМІ наввипередки змагаються у складанні команд мрії на сотні мільйонів євро для походу "сорок" за втраченою величчю. "Футбол 24" дізнавався, що з цього правда, а що не дуже.

Саудівський принц купує Ньюкасл за понад 300 млн євро. Якщо Прем'єр-ліга Англії дозволить скандальновідомому монарху (а тут є великі проблеми з порушеннями владою країни прав людей та розгулом піратських трансляцій) придбати клуб, саме "сороки" очолять рейтинг потенційно найбагатших клубів світу. Адже статки сім'ї правителя Саудівської Аравії оцінюють у божевільні 280-320 мільярдів фунтів. Для порівняння, найближчі переслідувачі, шейхи Манчестер Сіті (23 мільярди) та російський олігарх Челсі (10 млрд) і поруч не стояли. Не дивно, що Ньюкаслу прогнозують велику активність на трансферному ринку. Клуб, який лише двічі грав у Лізі чемпіонів (обидва рази у групі зустрічався з Динамо Київ), незабаром буде готовий сипати грошима з мріями про золото, якого не бачив майже 100 років.

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Якщо це вийшло з ПСЖ і Манчестер Сіті, які до приходу власників з Катару та ОАЕ також часто опинялися в ролі середняків, то чому не повторити в Ньюкаслі? Тим паче, що певні переможні традиції клуб має, хоча з моменту останніх успіхів (срібло АПЛ, вихід у фінал Кубка Англії) минуло вже понад 20 років. Фанати 13-ї команди англійського сезону вже потроху святкують – ненависний скнара Майкл Ешлі, схоже, таки остаточно покидає Сент-Джеймс Парк. За 13-річний період його правління "сороки" максимум доходили до чвертьфіналу Ліги Європи 2012/13, коли на своєму шляху в напруженій боротьбі вибили Металіст Маркевича. На іншому полюсі 2 вильоти з Прем'єр-ліги.

У нову еру клубом керуватиме не лише аравійський власник Мохаммед бін Сілман. Йому допомагатимуть Аманда Стейвлі, Девід і Саймон Рубени. Для початку мета зрозуміла – порушити непохитність топ-6, яку моментами вже розвалювали такі клуби, як Лестер, Еверто чи Вулверхемптон. Далі вихід у Лігу чемпіонів і боротьба за найвищі титули. До 5 років на титул чемпіона Англії. Усе це неможливо без шалених вливань у трансфери. Уява вболівальників поспішно малює трансфери рівня Мбаппе чи Мессі, але приклад того ж Ман Сіті показує – потрібно запастися терпінням, дорога на вершину не буває такою гладкою. Згадайте, як за декілька років після моменту, коли шейхи придбали і влили майже 500 мільйонів євро у склад "міщан", ті примудрилися вилетіти від Динамо в Лізі Європи.

У манчестерців було чимало кадрових провалів, але в підсумку цей шлях вивів їх до команди мрії вартістю в понад 1 мільярд євро. Трансфермаркт спробував підіграти запиту фанатів і "намалював" красиву картинку зі складом на ту ж захмарну вартість. Тріо Мбаппе-Роналду-Мессі в атаці можна буде побачити хіба що у снах, навряд чи всі вони до того часу, коли Ньюкасл стане їм цікавий, залишаться на рівні найкращих футболістів планети. А ось далі цікавіше. Велике пограбування Ліверпуля та інших конкурентів з АПЛ, поєднання молодих талантів з трохи більш стріляними вовками.

У дечому такий прогноз цілком може втілитись в життя. Зараз Ньюкасл коштує в 5 разів менше, але на те державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії і приходить сюди, правда? Криза завжди є вікном можливостей для тих, в кого завалявся мішок грошей. УЄФА цілком послабити фінансовий фейр-плей, аби зменшити тиск на багаті клуби, які втрачають десятки мільйонів через COVID-19. Плюс мало хто зможе пропонувати найбільшим зіркам ті захмарні зарплати, які в них були до пандемії. Не всі, звісно, спокусяться грубими мільйонами, але перевірку на вірність клубним ідеалам пройде далеко не кожен – термін професії короткий, хочеться побільше на старість назбирати для себе і численних родин.

Насправді нинішній склад Ньюкасла не в усьому такий поганий, як може видаватися. Надійний голкіпер Ян Дубравка видав 9 сухих матчів – лідер АПЛ за кількістю сейвів (117), пропустивши майже на 8 м'ячів менше, ніж мав би за моделлю очікуваних голів xG. А пара центральних захисників Джамаал Ласселс/Федеріко Фернандес стала однією з лише 3-х у всьому чемпіонаті Англії, яка не припустилася жодної помилки, що призвела б до удару суперника чи взяття воріт їхньої команди. Інші дві команди – це Крістал Пелас і Манчестер Юнайтед.

Значно більші проблеми "сороки" відчували на краях оборони і в атаці. Разом взяті 4 номінальні форварди забили тільки 1 гол в АПЛ. У чемпіонаті немає гіршої команди за результативністю, ніж Ньюкасл – жалюгідні 25 голів за 29 матчів стали історичним антирекордом клубу, з них майже половина в активі захисників. Особливої критики за таких умов заслуговує Жоелінтон, за якого заплатили Хоффенхайму 44 мільйони євро. М'яко кажучи, нового Фірміно з нього не вийшло. Утім, тут критики заслужив головний тренер Стів Брюс, який не використовує сильних якостей бразильця, змушуючи його грати у незручній ролі єдиного вістря.

Не дивно, що саме трансферам на атаку приділяють головну увагу провідні світові ЗМІ. Дріс Мертенс (лідер Наполі, перехід якого давно назріває) та Антуан Грізманн з Барселони (досі не зміг захистити свій трансфер у каталонській команді) є чи не найпопулярнішими кандидатурами. Є тут і український слід. Денніс Бонавентуре, колишній снайпер Зорі, який шокував Реал і Манчестер Юнайтед трьома голами та асистом в єврокубках цього сезону. Брюгге придбав нігерійця всього за 1,5 млн євро (подейкують, що Рафаїлов міг вписати в угоду певний відсоток від перепродажу), а готується продати за понад 25 мільйонів.

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Є і значно дешевша альтернатива. Той же Мертенс має влітку покинути Неаполь вільним агентом, а його долю може повторити Вілліан. Екс-гравець Шахтаря, утім, дуже не бажає покидати Лондон як місто. Хоч його новий контракт з Челсі завис у повітрі, інші столичні клуби можуть спокійно виграти конкуренцію. Ще один потенційний новачок з досвідом виступів у чемпіонаті України – Тете. Агент підтвердив інтерес Ньюкасла, однак вимога на 70 млн євро від Шахтаря зовсім не сприяє успішним перемовинам. Значно простіше зробити того ж Вілліана власником однієї з найбільших зарплат у футболі, ніж переплачувати за молодого бразильця, якому ще дуже далеко до показників його земляка (по 59 голів і асистів за топ-клуб Англії – це вам не 6+6 в УПЛ).

The Sun ставить на Грізманна та Рафу Сілву (забивав за Бенфіку Шахтарю в Лізі Європи зовсім недавно) в атаці. Marca прогнозує, що Ньюкасл прийме в себе баласт Барселони і Реала. Артуро Відаль і Гарет Бейл не дуже потрібні іспанським грандам, але на рівні "сорок" усе ще залишаються суперзірками, здатними приносити результат. В атаку можна підписати Едінсона Кавані. Мало того, що уругвайський форвард покине ПСЖ безкоштовно, він уже мав схожий досвід, як піднімати амбіційні, але не дуже розкручені та імениті проекти.

Попити крові Ліверпулю в боротьбі за 50-мільйонного Вернера? Запросто. Дати другий шанс на повне відродження в АПЛ Феліпе Коутінью? Можливо, хоча наразі більше на рівні фантазій. Спробувати підписати Санчо та Холанда? Борусія ніколи не відмовлялася від непристойно щедрих пропозицій. Утім, джерела Bleacher Report переконують, що топові гравці на піку кар'єри не прийдуть відразу, а початкові інвестиції у склад не перевищать 150 мільйонів фунтів. Допомогти Ньюкаслу може порівняно скромний заробітний фонд – оклад Жоелінтона, який заробляє найбільше, становить приблизно 4 млн на рік.

Більшість інших отримують значно менше. Один такий Коутінью розширить зарплатну відомість мінімум на 12,5 мільйона, і простір для маневру насправді є – кризова Барселона готова позбуватися зіркового надлишку, бо ще трохи і подібні зарплати поставлять під питання існування клубу. Утім, Ньюкасл і сам не дурний. Майбутні боси розробили стратегію, в якій мега-трансфери – далеко не єдиний вагомий пункт. Тут плани і запросити нового спортивного директора, який мав би привести тренера рівня Ліги чемпіонів, і заманити елітарний світовий бокс на Сент-Джеймс Парк, і створити одну з найкращих академій Британії.

Що ж до тренера, то Брюс із середнім показником кар'єри у 28% перемог навряд чи збереже посаду. Тим паче, коли на ринку безробітних залишаються такі топ-тренери, як Аллегрі та Почеттіно (обидва фіналісти Ліги чемпіонів останніх років є пріоритетними варіантами). Ведуться розмови і навколо повернення Бенітеса з Китаю чи спроби поцупити Фавра в Борусії Дортмунд. Не пізніше травня авторитетні англійські ЗМІ очікують побачити старт революції в Ньюкаслі. Тоді й почнуться основні веселощі. Повстання мільярдів, про які навіть АПЛ не могла мріяти, вже настільки близько до брами фортеці, що його просто неможливо зупинити.

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