Стерлінг підпише рекордний спонсорський контракт з Puma

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може стати обличчям глобальної рекламної стратегії Puma.

Німецький виробник спортивного екіпірування підготував 10-річний контракт на 100 мільйонів фунтів для гравця збірної Англії Рахіма Стерлінга, повідомляє Sky Sports.

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Якщо угода буде узгоджена, Стерлінг стане найбільш високооплачуваним футболістом на контракті Puma і обличчям їхньої глобальної рекламної стратегії. Нинішній контракт англійця з Nike закінчується 30 червня. За його підписом вже більше двох років полюють Under Armour, Adidas і New Balance, але рекордна пропозиція Puma видалася Рахіму найпривабливішою.

Зазначається, що 25-річний футболіст став надзвичайно затребуваним комерційним товаром завдяки його виступам за клуб та збірну, а також через свою чітку позицію щодо боротьби з расизмом у футболі.

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