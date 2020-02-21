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Стерлинг неоднозначно прокомментировал свой возможный трансфер в Реал

16:40 65 Читати українською
Стерлинг неоднозначно прокомментировал свой возможный трансфер в Реал
Рахим Стерлинг / Фото из соцсетей

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг поделился мыслями относительно возможного перехода в мадридский Реал.

"Я всегда открыт для новых вызовов. На данный момент я счастлив в Манчестер Сити. Но могу сказать, что Реал – фантастический клуб. Когда видишь эту белую футболку, сразу понимаешь, что представляет собой команда. Это величественный и уважаемый клуб.

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В то же время у меня контракт с Манчестер Сити и я должен уважать это. Но Реал действительно фантастический клуб", – цитирует Стерлинга издание AS.

Напомним, недавно появилась информация, что Реал готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Стерлинга – мадридцы могут предложить Манчестер Сити около 200 млн евро.

За "горожан" Рахим выступает с лета 2015 года. В текущем сезоне АПЛ Стерлинг провел 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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