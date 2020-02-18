Манчестер Сити пойдет на рискованный шаг, чтобы сохранить своих звезд после дисквалификации из ЛЧ

Руководство Манчестер Сити продолжает играть с огнем несмотря на дисквалификацию из Лиги чемпионов из-за пренебрежения финансовыми правилами УЕФА.

"Горожане" нашли рискованный способ, чтобы сохранить своих лидеров, которые могли требовать расторжения соглашений после еврокубкового бана команды, информирует Daily Mail.

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На экстренном совещании футболистам пообещали выплату всех бонусов за лигочемпионовские места, даже если Манчестер Сити не будет участвовать в турнире. Таким образом руководство клуба защитило себя перед возможным "бегством" игроков из-за невыполнения финансовых условий контракта. Согласно регламенту ФИФА они имели возможность разорвать соглашение в одностороннем порядке.

Интересно, что выполнение всех задач на сезон может стоить шейхам фантастические 180 млн евро. В частности, Кевин Де Брюйне должен получить за попадание в ЛЧ около 1,5 млн евро – это рекорд среди игроков. Огромные расходы Манчестер Сити не компенсирует участием в престижнейшем еврокубке, поэтому чемпионы Англии снова подвергают себя опасности.

Однако, часть средств можно будет покрыть сотрудничеством с техническим спонсором – компанией Puma. Последняя вроде бы не собирается нарушать свои обязательства перед клубом и будет выплачивать до последнего цента 75 млн евро за сезон.

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