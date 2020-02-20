Манчестер Сити может сыграть в Лиге чемпионов несмотря на бан УЕФА – юристы рассказали о возможных вариантах

У чемпионов Англии есть несколько способов, чтобы все же принять участие в самом престижном еврокубке в сезоне 2020/21.

Как известно, Манчестер Сити получил суровое наказание от УЕФА. "Горожане" дисквалифицированы из еврокубков на два сезона и оштрафованы на 30 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. Это решение руководящего органа европейского футбола стало как громом среди ясного неба – ни один топ-клуб еще никогда не сталкивался со столь серьезными санкциями.

Клуб Александра Зинченко не собирается мириться с таким развитием событий. Оно и неудивительно – неучастие в Лиге чемпионов ударит как по банковскому счету, так и по престижу Манчестер Сити. Более того – "горожанам" станет сложнее как подписывать новичков, так и сохранить лидеров, поскольку не каждый игрок решится на добровольный отказ от матчей самого престижного клубного турнира Европы. Хосеп Гвардиола и руководство клуба не паникуют, сохраняют "холодные головы" и просчитывают все возможные варианты.

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По мнению юристов, Ман Сити все же сохраняет шансы сыграть в Лиге чемпионов 2020/21 даже с учетом дисквалификации клуба. В случае подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (а эта апелляция будет практически со 100% вероятностью) чемпионы Англии могут попросить временного приостановления действия наказания до вынесения окончательного решения. Это бы позволило команде Гвардиолы сыграть в ЛЧ уже в следующем сезоне даже в случае последующего отказа CAS в удовлетворении апелляции. Правда, тогда "горожане" пропустят розыгрыши ЛЧ 2021/22 и 2022/23.

"Вполне вероятно, что Ман Сити будет добиваться приостановления наказание в CAS, ведь на сегодня это единственный способ отсрочить действие санкций. Именно суд Лозанны, согласно Уставу УЕФА, имеет исключительное право приостановить наказание", – рассказал спортивный юрист Джон Мерзад в комментарии Reuters.

Другой способ избежать санкций – диаметрально противоположный. Английский клуб может настаивать на ускоренном рассмотрении дела, чтобы получить решение до момента жеребьевки ЛЧ сезона 2020/21 (жеребьевка предварительного этапа пройдет в начале июня, а группового турнира – 27 августа). Но здесь есть серьезный минус – как у Манчестер Сити, так и у УЕФА будет меньше времени для предоставления доказательной базы. По мнению юристов, первый вариант выглядит куда более реальным. "Потенциальное приостановление CAS действия наказания является вполне реальным. Это дало бы Манчестер Сити должным образом подготовиться к рассмотрению дела без риска пропустить Лигу чемпионов 2020/21", – рассказал управляющий редактор издания International Sports Law Journal Кристофер Флэнаган.

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Как отмечают юристы, довольно вероятным является и вариант, при котором дело Манчестер Сити в суде Лозанны будет назначено к рассмотрению только на следующий год. Конечно, если обе стороны не будут настаивать на ускоренном рассмотрении апелляционной жалобы.

У Манчестер Сити есть 10 дней на подачу апелляции с момента получения полного текста решения УЕФА о дисквалификации клуба. Точные планы руководства "горожан" пока неизвестны, но четко ясно одно – резонансное дело только набирает обороты. Чемпионы Англии просто так не сдадутся, ведь на кону стоит слишком многое – большие деньги, престиж, потенциальные трофеи.

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