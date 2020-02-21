Стерлінг неоднозначно прокоментував свій потенційний трансфер в Реал

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг поділився думками щодо можливого переходу у мадридський Реал.

"Я завжди відкритий для нових викликів. На даний момент я щасливий в Манчестер Сіті. Але можу сказати, що Реал – фантастичний клуб. Коли бачиш цю білу футболку, відразу розумієш, що представляє собою команда. Це величний і шанований клуб.

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У той же час у мене контракт з Манчестер Сіті і я повинен поважати це. Але Реал дійсно фантастичний клуб", – цитує Стерлінга видання AS.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Реал готовий побити свій трансферний рекорд заради підписання Стерлінга – мадридці можуть запропонувати Манчестер Сіті близько 200 млн євро.

За "містян" Рахім виступає з літа 2015 року. У поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.

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