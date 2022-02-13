"Стерлинг? Он провел фантастическую игру. Особенно после гола он был очень агрессивным и прямым. Гол был фантастическим. Рахим является чрезвычайно важным игроком для нас на протяжении всех этих сезонов, у него немало забитых мячей и ассистов.

Норвич – Манчестер Сити – 0:4 – видео голов и обзор матча

Фернандиньо? Я уже не раз говорил, каким отличным капитаном он является. На поле и за его пределами он помогает команде немало. В раздевалке он всегда готов дать добрый совет. Родри, конечно, сейчас в отличной форме, но не может играть каждый раз.

Грилиш? Надеюсь, у него несерьезная травма. Я не знаю, будет ли он готов к матчу против Спортинга в Лиге чемпионов во вторник. После Брентфорда мы тренировались, но он ощущал дискомфорт. С Норвичем Джек не мог играть, но, надеюсь, в ближайшие дни уже сможет", – цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба .

Напомним, еще недавно Рахим заявлял о желании уйти из-за отсутствия игровой практики. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023, в этом сезоне 27-летний вингер провел 30 поединков, забил 12 мячей и 4 раза ассистировал.