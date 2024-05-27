По сообщению итальянского инсайдера Nicolo Schira, "нерадзурри" планируют поддержать своего бывшего вратаря, предоставив ему возможность стать тренером одной из юношеских команд клуба.

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Напомним, что Ханданович выступал за Интер с лета 2012 года, проведя в общей сложности 455 матчей и получив 5 трофеев: чемпионат Италии 2021 года, Кубки и Суперкубки Италии 2022 и 2023 годов. Также выходил с командой в финалы Лиги Европы 2020 года и Лиги чемпионов 2023 года.

К слову, сейчас миланский клуб использует опыт Хандановича на посту скаута. "Нерадзурри" поручают 39-летнему специалисту посещать матчи молодежной команды Интера для оценки игры вратарей соперников с целью возможного их приобретения в будущем.

Samir #Handanovic could start a new careeer as coach in the next months. #Inter are ready to give him this possibility and the former Inter’s captain could become the coach of a team of Nerazzurri’s Youth Sector. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2024

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