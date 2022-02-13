"Стерлінг? Він провів фантастичну гру. Особливо після гола він був дуже агресивним і прямим. Гол був фантастичним. Рахім є надзвичайно важливим гравцем для нас протягом усіх цих сезонів, у нього чимало забитих м'ячів та асистів.

Норвіч – Манчестер Сіті – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Фернандінью? Я вже не раз говорив, яким чудовим капітаном він є. На полі і поза ним він допомагає команді чимало. У роздягальні він завжди готовий дати добру пораду. Родрі, звісно ж, зараз у чудовій формі, але не може грати кожного разу.

Гріліш? Сподіваюсь, у нього несерйозна травма. Я не знаю, чи буде він готовий до матчу проти Спортінга в Лізі чемпіонів у вівторок. Після Брентфорда ми тренувались, але він відчував дискомфорт. З Норвічем Джек не міг грати, але, сподіваюсь, найближчими днями вже зможе", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, ще нещодавно Рахім заявляв про бажання піти через відсутність ігрової практики. Його контракт з клубом розрахований до літа 2023 року, цього сезону 27-річний вінгер провів 30 поєдинків, забив 12 м'ячів та 4 рази асистував.

Зінченко долучився до розгрому Норвіча – Манчестер Сіті став ближчим до "золота" АПЛ