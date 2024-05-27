Будущий клуб Де Дзерби будет вынужден заплатить Брайтону, хотя стороны уже договорились попрощаться
Следующий клуб Роберто Де Дзерби обязан выплатить компенсацию Брайтону.
Как сообщает Fabrizio Romano, в контракте итальянского специалиста была прописана клаусула 15 миллионов евро, однако после решения прекратить сотрудничество по взаимному согласию сумма отступных была уменьшена и составляет менее 10 миллионов евро.
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Напомним, что Де Дзерби возглавил Брайтон в сентябре 2022 года, после работы в украинском Шахтере. В прошлом сезоне в АПЛ он сумел вывести "чаек" на шестое место, а в текущем – на 11-е.
К слову, контракт Де Дзерби с Брайтоном был действителен до лета 2026 года. Ранее итальянца связывали с возможной работой в Баварии, где место главного тренера освободилось после ухода Томаса Тухеля, но клуб предпочел Венсана Компани.
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