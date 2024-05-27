Как сообщает Fabrizio Romano, в контракте итальянского специалиста была прописана клаусула 15 миллионов евро, однако после решения прекратить сотрудничество по взаимному согласию сумма отступных была уменьшена и составляет менее 10 миллионов евро.

Де Дзерби и Мудрик могут снова воссоединиться – экс-тренер Шахтера и еще три кандидата в шорт-листе Челси

Напомним, что Де Дзерби возглавил Брайтон в сентябре 2022 года, после работы в украинском Шахтере. В прошлом сезоне в АПЛ он сумел вывести "чаек" на шестое место, а в текущем – на 11-е.

К слову, контракт Де Дзерби с Брайтоном был действителен до лета 2026 года. Ранее итальянца связывали с возможной работой в Баварии, где место главного тренера освободилось после ухода Томаса Тухеля, но клуб предпочел Венсана Компани.

Compensation needed for Roberto de Zerbi is less than €10m, after the agreement reached to leave Brighton.



Release clause was €15m but reduced after decision to part ways with #BHAFC.



“I’d love to work in Premier League again one day”, de Zerbi said recently. pic.twitter.com/AmDUloWaMD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

Тоттенхэм гарантировал себе Лигу Европы, Челси вышел в еврокубки с шедевром Кайседо, МЮ завершил АПЛ на историческом дне