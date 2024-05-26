Главный тренер Барселоны Хави может продолжить карьеру в Челси.

Лондонцы уволили Маурисио Почеттино после завершения сезона. В шорт-листе "синих" есть Энцо Мареска, Киран МакКенна и Томас Франк. Челси добавил к этому списку и Хави, который покинет Барселону вскоре.

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По информации Педро Алмейды, руководство лондонцев встретится с 44-летним испанцем, чтобы оценить возможность того, что он станет следующим тренером клуба.

Под руководством Хави Барселона стала чемпионом Испании (2022/2023) и обладателем Суперкубка (2023).

Челси по итогам сезона 2023/24 занял шестую строчку в АПЛ. В следующей кампании Мудрик в Ко сыграют в Лиге конференций.

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