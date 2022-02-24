Бывший защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне игрок Зенита Ярослав Ракицкий, выразил слова поддержки украинцам после нападения со стороны российских оккупантов.

"Я – украинец! Украине Мир! Стоп войне!" – написал Ракицкий в Instagram под фотографией с украинским флагом.

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Напомним, Ярослав перебрался в питерский Зенит в 2019 году. До этого защитник отдал 10 лет донецкому Шахтеру.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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