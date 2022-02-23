Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поспорил с блоггером и журналистом Димтром Поворознюком о необходимости публичных заявлений со стороны футбольных персон по поводу российской агрессии.

Футбольный блоггер и журналист Дмитрий Поворознюк в своем Instagram выразил недовольство отсутствием публичных заявлений со стороны некоторых украинских спортсменов. Также он предложил флешмоб – отписаться в соцсетях от тех, кто так и не высказался публично, что задело Тараса Степаненко.

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"Дима, не занимайся популизмом! Характер не в постах. От поста в интернете, никто особо сильнее не станет. Если ты вспоминаешь ребят, которые сейчас за границей, нет вопросов, но не надо упрекать всех, что кто-то публикацию не выставил", – написал опорный хавбек Шахтера в комментариях к сообщению.

Напомним, в текущем сезоне Тарас провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В общем, Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года.

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