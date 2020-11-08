Одно из самых сложных испытаний Луческу за первые месяцы работы в Киеве. Матч, как онлайн-трансляция – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Динамо осталось без 15 игроков основного состава: трое получили серьезные травмы, еще 12 подхватили COVID-19. Команда Луческу возглавляет УПЛ, пройдя 8 туров без поражений. Подопечные Каштру отстали на 4 балла, но тоже до сих пор никому не проигрывали в чемпионате.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Интересные первые минуты. Марлос протянул мяч, но наступил на него в решающий момент, когда мог пробивать. Мораес отдал за спины защитникам – Попов отыграл позицию у Тете, который уже выходил на свидание с Нещеретом. Цыганков нашел свободную зону в пределах штрафной, а вот с двумя подряд передачами не сложилось, "горняки" сыграли очень внимательно. Обрезка Попова, Тете накрутил двух опорников и отдал. Денис исправился, успев подкорректировать удар Мораеса так, чтобы Нерещет поудобнее его парировал. Забарный перехитрил нескольких оппонентов и отдал вперед. Цыганков разогнал, Вербич бросил Буяльского в штрафную, однако Виталию точный удар с острого угла не дался.

Динамо – Шахтер – видео голов и обзор матча

Тете жестко наступил на ногу Попову. Первая желтая в матче от Екатерины Монзуль. Андриевский только руками остановил скоростной слалом Марлоса, и по карточкам также стала ничья. Корниенко метров с 35 мастерски исполнял стандарт – Нещерет вспомнил выстрел Месси и снова эффектно потянул. Жерсон успевает неплохо открываться в атаке и отрабатывать в подкатах у ворот Динамо. Первый угловой для хозяев лишь на 32 минуте – Мораес выбивает на второй корнер. Буяльский разыграл с Цыганковым и отдал назад под удар Сидорчуку – повтора кубкового шедевра не случилось.

А вот и результативная ошибка 18-летнего Нещерета, героя Барселоны. Шабанов не накрыл навес с левого фланга, Забарный традиционно беспомощен на втором этаже, вратарь пролетает на выходе, и Мораес забивает уже в пустые ворота. Попов дальним пасом на Цыганкова, Виктор головой на Буяльского – первый точный удар Динамо на 36-й, но с острого угла Трубин не дал себя прошить, надежно прикрывая ближний. Марлос жестко против Вербичу, у обоих теперь по желтой.

Сидорчук грубо скосил Корниенко, теперь оба опорника Луческу на карточке. Монзуль пошла посмотреть повторы, не было ли это касание ноги соперника шипами красной. Рефери отменила свое первое решение о "горчичнике". Прямое удаление под занавес первого тайма, который идеально сложился для Шахтера. Мораес – безусловно, лучший на поле. Главная судья принимает решение, которое точно не обойдется без скандала. Очень протестовали динамовцы, но формальный повод удалить был. В то же время, ранее Тете шипами стал на ногу Попову, а там только желтая была. Классическое без контроверсий обходится редко.

Очень много грубости на поле после перерыва. Маркос Антонио наотмашь сзади по ногам Андриевского - только желтая. Буяльский отмахивался от Мораеса. Здесь тоже эпизод на грани фола. Корниенко не сумел продолжить игру, Сиприано вышел. Тот фол Сидорчук так сказался? Вербич также хромает, выходит Де Пена. Соломон быстро заменил Тайсона. Антонио эффектно пробивал после прохода Додо – Нещерет снова красиво летает за мячом. Степаненко удвоил преимущество на 66 минуте. Тарас сам же начал атаку неплохим пасом в свободную зону, затем получил от Соломона в ответ. Маркос, который тоже успел принять участие в подыгрыше, случайно подставил пятку, Нещерет не вытащил.

Жерсон также получил травму. Русин вышел, а Патрик довел счет до разгромного. Гол имени джокеров Каштру. Соломон и Коваленко протянули Попов выбил снаряд вместе с ногами Виктора, Патрик подхватил и беспрепятственно выстрелил в девятку. Переписали второе взятие ворот на Антонио, но у Степаненко голевая. Интересно, что 3 гола сделали/забили те, кто не попал в стартовый состав на матч против Боруссии в Лиге чемпионов. Луческу по игре терпит первое поражение на внутренней арене после прихода в Динамо, хотя отмечаем, что все пошло против киевлян сегодня.

Вспышка коронавируса, из-за которой команда осталась без возможности ротации и скамейки запасных, подарок от Нещерета, удаление капитана Сидорчука еще до перерыва, гол с рикошетом. Каштру смывает пятно от 0:6 в идеальный момент, сокращая отрыв от лидера до 1 очка.