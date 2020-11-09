Динамо вчера, 8 ноября, проиграло Шахтеру со счетом 3:0 в 9-м туре Премьер-лиги. Это поражение стало первым для Мирчи Луческу в рамках УПЛ и повторило отдельные антирекорды "бело-синих".

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Последний раз киевская команда уступала Шахтеру с разницей в три мяча еще в чемпионском сезоне 2015/16. Тогда динамовцы, тренером которых был Сергей Ребров, дважды во время одной кампании проиграли "горнякам" со счетом 3:0. А в 1/16 Кубка Украины в 2012 году Шахтер разгромил Динамо со счетом 4:1 на Донбасс Арене.

Заметим, после 9-ти туров УПЛ киевляне лидируют с 20 пунктами. Дончане идут вторыми, имея на одно очко меньше.

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