Степаненко поддержал динамовцев после разгрома от Челси

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал подготовку национальной команды к матчам против Португалии и Люксембурга.

"Давно не виделись с ребятами, очень мало времени на подготовку к Португалии. Думаю, что спаренные матчи – это хорошо. И хорошо, что с Португалией первый – больше сил будет. Отбор будет жесткий. Думаю, что мы тоже выросли как команда. После того, как Шахтер вылетел из Лиги Европы, прошло уже немного времени. Поэтому футболисты Шахтера в нормальном психологическом состоянии.

Мораес официально получил украинское гражданство

Футболисты Динамо? Да, досадное разгромное поражение дома при полных трибунах – это неприятно. Но они молодые ребята, у них еще будет много побед и поражений в карьере. Надо сделать выводы из ситуации и идти дальше.

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Мораес? Мы знали, что он оформляет документы, но не расспрашивали его, что и когда. Я его с этим поздравляю. Если он получил уже паспорт, то стал на 100% украинцем. Он очень трудолюбивый парень, думаю, что поможет Украине. Я знаю, как Мораес готовится, поэтому такой футболист спокойно может держать себя в тонусе до 35 лет. Жуниор хорошо говорит по-русски. Он очень коммуникабельный, также разговаривает на английском", – поделился Степаненко в интервью FootballHub.