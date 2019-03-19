Степаненко підтримав динамівців після розгрому від Челсі

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко прокоментував підготовку національної команди до матчів проти Португалії та Люксембурга.

"Давно не бачилися з хлопцями, дуже мало часу на підготовку до Португалії. Гадаю, що спарені матчі – це добре. І добре, що з Португалією перший – більше сил буде. Відбір буде жорсткий. Гадаю, що ми теж виросли як команда. Після того, як Шахтар вилетів з Ліги Європи, минуло вже трохи часу. Тому футболісти Шахтаря у нормальному психологічному стані.

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Футболісти Динамо? Так, прикра розгромна поразка вдома за повних трибун – це неприємно. Але вони молоді хлопці, ще матимуть багато перемог і поразок у кар’єрі. Треба зробити висновки із ситуації та йти далі.

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Мораєс? Ми знали, що він оформлює документи, але надто його не розпитували, що і коли. Я його з цим вітаю. Якщо він отримав вже паспорт, то став на 100% українцем. Він дуже працьовитий хлопець, думаю, що допоможе Україні. Я знаю, як Мораєс готується, тому такий футболіст спокійно може тримати себе в тонусі до 35 років. Жуніор добре говорить російською. Він дуже комунікабельний, розмовляє також англійською", – поділився Степаненко в інтерв'ю FootballHub.