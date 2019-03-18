Мораес официально получил украинское гражданство

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Указ о предоставлении Мораесу гражданства подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Шахтера.

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Жуниор Мораес перебрался в Украину летом 2012 года, став игроком донецкого Металлурга, в составе которого провел 3 сезона. После этого нападавший перешел в киевское Динамо, а в июне 2018 подписал контракт с Шахтером.

Всего Мораес провел в УПЛ 138 матчей, в которых забил 73 гола. Также Жуниор возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона, записав на свой счет 16 забитых мячей в 21 поединке.

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После получения украинского паспорта Мораес сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.