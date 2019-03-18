toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЖУНИОР МОРАЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Мораес официально получил украинское гражданство

13:40 287 Читати українською
Мораес официально получил украинское гражданство
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

Указ о предоставлении Мораесу гражданства подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Шахтера.

Фонсека: Мораес – лучший нападающий в УПЛ, он может помочь сборной Украины

Жуниор Мораес перебрался в Украину летом 2012 года, став игроком донецкого Металлурга, в составе которого провел 3 сезона. После этого нападавший перешел в киевское Динамо, а в июне 2018 подписал контракт с Шахтером.

Всего Мораес провел в УПЛ 138 матчей, в которых забил 73 гола. Также Жуниор возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона, записав на свой счет 16 забитых мячей в 21 поединке.

Заря – Шахтер: Мораес намекает на сборную Украины, Фонсека и Вернидуб в фото дня, 3 впечатляющих серии лидера УПЛ

После получения украинского паспорта Мораес сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Украина Украина Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины Главное
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
31
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук