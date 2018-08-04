Степаненко: Динамо поставят пенальти, когда игрок возьмет мяч в руки и пронесет несколько метров, нужны видеоповторы

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко имеет претензии к работе арбитров в матче с Динамо, но указывает, что Шахтер должен реализовывать свои моменты и воплощать на поле то, что отрабатывает на тренировках.

"Я не хочу говорить, проиграли мы по игре или не по игре. Последние четыре матча мы проиграли по 0:1. Что можно сказать? Результат на табло, и трудно потом говорить... Понятно, что мы контролировали игру, пытались создавать моменты. И по судьям вопрос, как всегда. Но, в принципе, мы проиграли и снова идем ни с чем.

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Фол на мне Кадара в первом тайме? Ну это уже считается нормальным, когда прыгают на плечи игроку в штрафной, и это не считается пенальти. Я думаю, что Динамо поставят пенальти, когда полевой игрок возьмет мяч в руки и пронесет его пару метров. Также надо смотреть эпизод с Аланом Патриком. Я не хочу говорить о судействе, это на их совести.

Понятно, что есть люди, которые разбирают эти моменты. Но если у нас судьи не могут брать на себя ответственность, им не хватает какой-то внутренней силы, чтобы принять решение, которое влияет на игру, и решают промолчать, ибо "пришел полный стадион, и меня потом не выпустят из него", то надо вводить видеоповторы. Мы видели, как на чемпионате мира видеоповторы помогали командам дойти до финала.

Здесь важно то, что мы не можем забить. Мы приходим в штрафную, достаточно легко, но остроты не хватает. На душе тяжело, потому что мы не можем воплотить то, что мы отрабатываем, тренируем, и у нас многое получается, но именно результата в этих матчах не хватает, и это очень бьет по настроению, эмоциях. Это такой трудный период. Но это спорт, он легким не бывает. Надо работать и двигаться дальше, делать выводы из ошибок и стараться выигрывать.

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Опять же, мы полностью контролировали игру, имели преимущество во владении мячом, хорошо прессинговали – это то, чего, возможно, не хватало в Суперкубке. В общем, установку тренера мы выполнили, но если не будем забивать, то тяжело с результатом. Если мы забьем, то им нужно будет раскрываться. А когда мы пропускаем первыми, то у Динамо все 11 игроков защищаются практически на линии штрафной, большая скученность игроков, а у нас сейчас нет нападающего, который мог бы побороться. Приходится играть через фланги, оставлять свои зоны, бежать в штрафную, ведь можно забить только с передачи, или какой-то удар или прострел. У нас было сегодня пару неплохих ударов, но однажды выручил вратарь, а в другом моменте не попавшие в ворота.

Ошибка Пятова? Проигрывает вся команда, все ошибаются. Когда пропускают гол, то можно сказать, что идет цепь ошибок. Есть момент, когда я сфолил, есть момент, когда передача долго шла, а мы не выстроились правильно, чтобы не дать сыграть. Мы одна команда, мы все проиграем, и я не собираюсь кого-то обвинять", – сказал он журналистам после матча Динамо – Шахтер.