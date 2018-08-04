Степаненко: Динамо поставлять пенальті, коли гравець візьме м'яч у руки та пронесе кілька метрів, потрібні відеоповтори

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко має претензії до роботи арбітрів у матчі з Динамо, але вказує, що Шахтар має реалізовувати свої моменти та втілювати на полі те, що відпрацьовує на тренуваннях.

"Я не хочу говорити, програли ми по грі чи не по грі. Останні чотири матчі ми програли по 0:1. Що можна сказати? Результат на табло, і важко потім казати... Зрозуміло, що ми контролювати гру, намагалися створювати моменти. І по суддям є питання, як завжди. Але, в принципі, ми програли і знову йдемо ні з чим.

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Фол на мені Кадара в першому таймі? Ну це вже вважається нормальним, коли стрибають на плечі гравцю в карному майданчику, і це не вважається пенальті. Я думаю, що Динамо поставлять пенальті, коли польовий гравець візьме м'яч у руки і пронесе його пару метрів. Також треба дивитися епізод з Аланом Патріком. Я не хочу говорити про суддівство, це на їх совісті.

Зрозуміло, що є люди, які розбирають ці моменти. Але якщо в нас судді не можуть брати на себе відповідальність, їм не вистачає якоїсь внутрішньої сили, щоб прийняти рішення, яке впливає на гру, та вирішують промовчати, бо "прийшов повний стадіон, і мене потім не випустять з нього", то треба вводити відеоповтори. Ми бачили, як на чемпіонаті світу відеоповтори допомогали командам дійти до фіналу.

Тут важливо те, що ми не можемо забити. Ми доходимо до штрафного майданчика, достатньо легко, але гостроти не вистачає. На душі важко, бо ми не можемо втілити те, що ми відпрацьовуємо, тренуємо, і в нас багато що виходить, але саме результату в цих матчах не вистачає, і це дуже б'є по настрою, емоціях. Це такий важкий період. Але це спорт, він легким не буває. Треба працювати та рухатися далі, робити висновки з помилок та намагатися вигравати.

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Знову ж таки, ми повністю контролювати гру, мали перевагу у володінні м'ячем, добре пресингували – це те, чого, можливо, не вистачало у Суперкубку. Загалом, установку тренера ми виконали, але якщо не будемо забивати, то важко з результатом. Бо якщо ми заб'ємо, то їм потрібно буде розкриватися. А коли ми пропускаємо першими, то у Динамо всі 11 гравців захищаються практично на лінії штрафного майданчика, велика скупченість гравців, а у нас зараз немає нападника, який міг би поборотися. Доводиться грати через фланги, залишати свої зони, бігти в штрафну, адже можна забити лише з передачі, або якийсь удар чи простріл. У нас було сьогодні пару непоганих ударів, але одного разу виручив воротар, а в іншому моменті не попали в ворота.

Помилка Пятова? Програє вся команда, всі помиляються. Коли пропускають гол, то можна сказати, що йде ланцюг помилок. Є момент, коли я зфолив, є момент, коли передача довго йшла, а ми не вишукувалися правильно, щоб не дати зіграти. Ми одна команда, ми всі програємо, і я не збираюся когось звинувачувати", – сказав він журналістам після матчу Динамо – Шахтар.