"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию победный обзор суперматча Шахтера в ЛЧ. Чемпионы Украины в, возможно, ключевой битве за еврокубковые перспективы в 2024 году. Матч, как и онлайн-трансляция Антверпен - Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:45. В первом туре Лиги чемпионов 2023/24 бельгийцы и украинцы без особых шансов проиграли Барселоне и Порту. Поэтому личный поединок имел важнейшее значение как минимум в борьбе за третье место, что даст право выйти в плей-офф Лиги Европы. Оживленное начало от гостей. Сикан отборолся, подобрал в финальной трети и отдал под удар, Степаненко пристрелялся метров с 30. Заметно, что команда ван Боммеля планирует активно прессинговать заднюю линию "горняков".

Антверпен - Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ - большое возвращение у украинцев

Именно так и открыли счет бельгийцы. Крыськив повторил судьбу Сикана со стартового матча и обрезал на левом фланге пасом назад. Назарина вроде уже отобрал, но Ракицкий запутался в собственных ногах - Вермерен ловко обокрал Ярослава и покатил направо. В штрафной албанец Муйя уничтожил простеньким финтом Азарова и бахнул в дальний. Ризнык не имел особых шансов выручить, а полет Ракицкого в подкате - это уже было для эффектных обложек газет, а не спасения. Кейта, у которого написано Мандела на спине, очень грубо въехал в Судакова в центре поля.

Антверпен - Шахтер - видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Зубкова зажимают сразу 4-5 соперников на фланге. Ракицкий едва не привез пасом назад в центральный круг, где Судакова мгновенно накрывал все тот же Вермерен. Янссен издали мощно стреляет рядом со стойкой. Роскошная диагональ от Степаненко из глубины на Зубкова в штрафную. Такое надо доводить хотя бы до удара, а не ждать, пока к тебе подбежит стая защитников. Ризныка дважды подряд загоняют в опасную ситуацию передачами назад. Приходится Дмитрию импровизировать и с помощью дриблинга накручивать форварда Антверпена. Рискованно, но не голкипер здесь придумывал.

Ударная двухминутка от Шахтера. Сперва Крыськив эффектно разобрался в штрафной и выкатил на расстрельную позицию, но Сикан дал в блок. Впоследствии Судаков подал угловой, Ракицкий сбрасывал на дальнюю, а Матвиенко не замкнул в практически пустые ворота - Сумаила Кулибали блестяще сыграл на опережение. Зубков пробил издали: не так остро, но то, как украинцы начали зажимать соперника поближе к воротам, хоть немного напоминает те лучшие, но уже подзабытые версии Шахтера. Показывают снова и снова гол Антверпена. Как же тяжело выглядел еще на предматчевой разминке Ракицкий и как долго и натужно принимает он решение возле своей штрафной. Занавес.

Разыграли дончане на левом фланге, Крыськив не забил, потому что вратарь на месте - именно там, где нужно. А вот в следующей атаке Вермерен разрезает две линии обороны и выводит Баликвишу один на один. Отличились оба вингера Антверпена. А 18-летний центрхав молодежной сборной Бельгии показывает прежде всего отсутствующему сегодня Судакову класс и пример. Артур Вермерен положил 2 блестящих ассиста, демонстрируя высокое качество и в отборе, и в креативе. Но поговорим о наших легендах и звездочках. Что по центру поля? Как можно во время матча ЛЧ позволять в 2 паса проходить все зоны... Без намека на прессинг, попытку перехватить, подстраховать, сыграть плотнее, навязать отбор.

Взрывной старт второй половины. Судаков бабахнул в перекладину, Шахтер дожимает, Азаров гениально обыграл и шведой вырезал на супершанс Назарини, удар которого парировал вратарь, снаряд взлетел в воздух, Конопля отбился, голкипер еще раз вытащил, но Сикан добавил головой. Волна за волной атак украинцев. Сикан выводит Коноплю в штрафную, тот убирает одного защитника, но другой успевает накрыть удар в подкате. Проходят острые диагонали Ракицкого на дальнее расстояние. Перспективно подает и Конопля. Врываются под пасы в многочисленные свободные зоны Крыськив и компания.

Сумасшедший обмен моментами. Азаров вновь классно обыгрывается на левом фланге и нацеленно подает в штрафную. А вот Зубков решает бить с лёта и находит блок защитника. В ответ ливень ударов Антверпена, подкат Ракицкого, спасающего ворота после выхода Ризныка, страхует голкипера еще и Матвиенко - наконец-то немного везет и гостям. Кулибали грубо косит Сикана. По стопе Даниила, к слову, перед тем Мандела Кейта откровенно прошелся шипами. Мог и вторую желтую получить спокойно. Ракицкий! Исправляется Ярослав за все проблемы в обороне, пробивая со штрафного низом в ногу Баликвиши, от которого мяч залетает не в тот угол, где ждал его вратарь. Вот так голевой бильярд.

И вот фантастическая агрессия, которая завела Шахтер после перерыва заставила и соперника, и судью сыграть за украинцев. Высокий перехват, проход Зубкова в штрафную, попытка выпросить пенальти, хотя на самом деле там был удар Саши по ноге Вейндала.А дальше голкипер хозяев Бюте пытается выбить, чтобы не было углового, любезный подарочек использует Назарина, который мягко подает на голову Сикана - есть дубль! Даниил заработал желтую и опасный, как оказалось, штрафной.Алдервейрелд стреляет метров с 30, Ризнык тащит, а Ракицкий страхует на добивании.Эмоционально подбадривают друг одого герои эпизода.Вот тот дух, который нужен!

Балаквиша подает, очередная дуэль Алдервейрелда против Ризныка - сейв №4 нашего вратаря. На последней 90+6 Степаненко выставленной рукой заблокировал удар все того же Алдервейрелда. Именно капитан Антверпена не реализовал 11-метровый.Ризнык угадал угол и заставил ошибиться легенду Тоттенхэма - удар мимо и безумные эмоции Команды.Сказочная развязка феерического матча, в котором было все.Шахтер набирает первые 3 очка и уверенно опережает Антверпен (0 баллов), не теряя надежд вернуться даже в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов.