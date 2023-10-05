"Во-первых, слухи всегда были, есть и будут. Конечно, последние матчи нас не устраивают – как по результату, так и по качеству игры. Но в матче с Антверпеном мы увидели настоящий Шахтер. В жизни всегда нужно время. Мы знаем, куда мы движемся. Я уже говорил после Порту, что принимаю все удары от болельщиков, что касается спортивной части. Я принимаю всю критику на себя. Я верю в команду, верю в тренерский штаб и верю в наш результат.

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Болельщики должны аплодировать нашей команде за второй тайм. Мы играем не только за Шахтер – мы играем за всю Украину, за футбольный коэффициент, который нам нужен кровь из носу. Поэтому можем аплодировать нашим футболистам, которые вернулись после 2:0 и выиграли 3:2 с сумасшедшей игрой и самоотдачей.

У нас есть тренер – вчера, сегодня и завтра. Это Патрик ван Леувен. То, что кто-то написал... Никто никогда ни с кем не общался. Игор Тудор – мой друг, но я в жизни с ним не говорил о Шахтере. Некрасиво в день игры писать такой бред.

Надо праздновать победу и двигаться дальше. Второй тайм показал, какой Шахтер может и должен быть. Сейчас мы на третьем месте в группе. Для украинского футбола – это очень важно. А что касается чемпионата Украины, то у нас все впереди. Мы верим в нашу работу и в нашу игру. Еще раз повторюсь. Если у Шахтера будет такой настрой, как во втором тайме, то мы можем не волноваться за коэффициент УЕФА и украинский футбол.

Я уверен, что это переломный момент. Вспомните, как Паулу Фонсека проиграл Янг Бойз и вылетел из Лиги чемпионов. В следующем матче мы играли против Карпат на выезде. В первом тайме мы проигрывали 2:0, а во втором выиграли 3:2. После этого Фонсека стал одним из лучших тренеров в истории клуба – выиграл 7 трофеев за три года. А теперь считается одним из топовых специалистов в Европе. Поэтому мы идем шаг за шагом. Думаю, мы этот урок усвоили. Мы все вместе выйдем из этой ситуации еще сильнее и покажем еще лучший результат в будущем", – сказал Срна в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне в СМИ появились слухи о возможном приглашении в Шахтер Игора Тудора, с которым Срна в свое время выступал в сборной Хорватии.

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