Йокогама согласилась на правах аренды отпустить суперветерана в Судзуку Пойнт Геттерс, сообащет Reuters.

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Для Миуры это будет уже 15-й клуб и 37-й сезон в профессиональной карьере. 26 февраля хавбеку исполнится 55 лет, однако он пока не хочет отдавать звание старейшего действующего футболиста мира. Ранее он поиграл в Бразилии, Японии, Италии, Хорватии и Австралии. За родную национальную сборную провел 89 матчей и забил 55 мячей – второй бомбардир в истории "самураев".

Судзука Пойнт Геттерс выступает в четвертом дивизионе страны. Кадзуеси согласился помочь своему брату Яцутоси Миуре, который владеет скромным клубом.

Кадзуеси Миура – самый старый футболист мира. Как стать первой звездой чемпионата Японии и не потерять мотивацию в 53