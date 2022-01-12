Йокогама погодилася на правах оренди відпустити суперветерана в Судзуку Пойнт Геттерс, повідомляє Reuters.

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Для Міури це буде вже 15-й клуб і 37-й сезон у професіональній кар'єрі. 26 лютого хавбеку виповниться 55 років, однак він поки не хоче віддавати звання найстаршого чинного футболіста світу. Раніше він пограв у Бразилії, Японії, Італії, Хорватії та Австралії. За рідну національну збірну провів 89 матчів та забив 55 м'ячів – другий бомбардир в історії "самураїв".

Додамо, що Судзука Пойнт Геттерс виступає у четвертому дивізіоні країни. Кадзуйосі погодився допомогти своєму брату Яцутосі Міурі, який є власником скромного клубу.

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