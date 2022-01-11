Центрбек завязал с карьерой игрока в возрасте 34 лет, сообщает официальный сайт Интера Майами. Год выступлений за клуб Дэвида Бекхэма стал для Шоукросса лебединой песней.

Экс-защитник Ньюкасла и сборной Аргентины объявил о завершении карьеры

Защитник воспитывался в системе Манчестер Юнайтед, однако за первую команду "красных дьяволов" наиграл всего 2 поединка. Шоукросс перебрался в Сток Сити, где стал настоящей легендой – 317 матчей и 14 голов на уровне АПЛ. Единственная игра за сборную Англии превратилась для Райана в настоящую катастрофу. "Три льва" в спарринге уступили шведам 2:4 с безумным голом Ибрагимовича ударом через себя.

Отмечается, что Шоукросс намерен немедленно начинать тренерскую карьеру и уже завершил необходимые курсы.

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