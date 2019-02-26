Кадзуеси Миура – самый старый футболист мира. Как стать первой звездой чемпионата Японии и не потерять мотивацию в 52

34 сезона в футболе, 13 различных клубов, популяризация футбола в Японии и неувядающая мотивация в 50 лет. "Футбол 24" рассказывает про самого старого футболиста в мире Кадзуеси Миуру, которому сегодня исполнилось 52.

Подростком за мечтой через океан

В 15-летнем возрасте Кадзуеси Миура вместе с братом Ясутоси решил улететь из Японии в Бразилию, чтобы построить футбольную карьеру. Конечно, в Сан-Паулу на него ожидали плохие условия жизни и неопределенность, однако тогдашний школьник, по сути, ничего не терял. Отец ему помочь не мог, поскольку сел в тюрьму из-за торговли наркотиками, а реализовать свою футбольную мечту в Японии шансов не было – в середине 80-х годов на островах даже профессионального футбола не существовало.

Миура забил победный гол в 50 лет

В Сан-Паулу ему удалось попасть в академию скромного Жувентуса. Но полностью отдаваться тренировкам не получалось – отсутствие денег заставляло подрабатывать продавцом и экскурсоводом. Возникла и другая проблема – его не воспринимали в футболе серьезно. В то время японская община в Бразилии была огромной (сейчас она тоже немалая, однако политика японского правительства конца прошлого тысячелетия, направленная на реэмиграцию из Латинской Америки, сократила ее), но травля словами об узкоглазых от местного населения все равно была распространенной. Миура подвергался насмешкам на футбольном поле и очень болезненно их воспринимал, даже задумывался о возвращении домой.

Две попытки сыграть в Сантосе

Первый шанс пробиться в профессиональный спорт Кадзуеси дал Сантос, чьи представители заметили его игру на товарищеском турнире. Впрочем, парень не сумел зарекомендовать себя в стане "черно-белых". После двух матчей за Сантос он поблудил по другим клубам (Палмейрас, Мацубара, КРБ), где в основных командах вообще не играл, и снова отправился совершенствоваться на более низкий уровень в Жау.

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Японец продолжал работать над собой, и это со временем принесло плоды. В 1990 году представителям Сантоса понравилась игра Миуры за Куритибу – японец получил второй шанс стать настоящим футболистом. На этот раз дела пошли лучше – 3 гола в 11 матчах и заметный прогресс. Однако сотрудничество с "рыбами" снова оказалось кратковременным, теперь по инициативе самого Кадзуеси.

Ключевая роль в развитии японского чемпионата

Миура решил принять участие в популяризации своей любимой игры на родине. Экс-футболист Сабуро Кавабучи увлекся созданием первой профессиональной японской лиги (официально основана в 1992 году) и думал над тем, как ее раскрутить. Зная ментальность местного населения, функционер понимал, что в чемпионате должен быть яркий игрок именно японского происхождения. Чтобы люди ему подражали, отождествляли себя с ним, тянулись в футбол. На островах тогда таких не было, поэтому Кавабучи обратился к Миуре, который только-только открылся по другую сторону Тихого океана.

Миура оправдал все возложенные на него надежды – с ним клуб Верди Кавасаки стал чемпионом страны. В 1993 году в первом розыгрыше J-лиги японские поля топтали легенды Гари Линекер и Зику, а также несколько квалифицированных южноамериканских исполнителей, но MVP сезона стал "свой" Кадзи. Более того, в том году он получил звание лучшего игрока Азии.

За все время выступлений за Верди Кавасаки Миура забил около 100 голов. Результативные удары этого парня сопровождались эффектным празднованием в стиле бразильских танцев – трибуны не оставались равнодушными. Поговаривали, что болельщики переносили его танцы на гражданские вечеринки.

Неудачный европейский опыт

В 1994 году японские функционеры еще раз использовали Кадзуеси для собственных целей. Они отправили Кадзи в аренду в Дженоа, выкупили права на показ матчей "грифонов" и надеялись, что футболист продолжит феерить в Европе. Однако первый японец в Серии А провалился.

Проблемы с адаптацией, травма головы, да и класса Миуре не хватило. 21 матч и 1 взятие ворот. Тот гол в ворота Сампдории в генуэзском дерби стал едва ли не единственным светлым воспоминанием итальянских болельщиков о легионере с востока.

Во второй раз он отправился в Европу уже при совсем других обстоятельствах. Сборная Японии провалилась на ЧМ-1998. Кадзуйоси из-за конфликта с тренером даже не поехал на турнир, но статус главной надежды тогдашнего японского футбола лишил его нормальной жизни.

"Я не мог спокойно выйти из дома, мне высказывали претензии, что у нас плохое поколение. Хотел начать все с начала в новой стране, выступления в Хорватии оказали большое влияние на то, что я до сих пор играю в футбол. Я научился получать удовольствие от игры", – объясняет свой переход в загребское Динамо Миура. В Хорватии японец провел лишь 12 матчей за 8 месяцев, далее – возвращение в Джей-лигу.

Миура давно завершил выступления за национальную сборную с показателями 89 матчей 55 голов, так и не сыграв в главном турнире планеты. Однако представить Японию на чемпионате мира ему все же представилась возможность. Футзальная сборная предложила уже 45-летнему игроку выступить на мировом первенстве. Он вспомнил полученные на территории Бразилии навыки 20-летней давности и согласился.

Рекордсмен с мотивацией

С 2005 года Кадзуйоси Миура выступает за Йокогаму. В марте позапрошлого года он побил рекорд легендарного Стэнли Мэтьюза и стал самым старым футболистом в мире. В сезоне-2017 "Король Кадзи" в 50-летнем возрасте отличился голом во втором японском дивизионе. И разве кого-то сейчас удивит, что он не заканчивает карьеру? В январе 2018-го Миура подписал очередной контракт с Йокогамой и продолжил бить свои же рекорды, проведя 9 матчей за сезон. В начале этого года он продолжил сотрудничество с клубом еще на год.

В чем секрет? Миура говорит, что в любви к футболу: "Я до сих пор играю, потому что люблю футбол. Также мне повезло с травмами – я никогда не имел операций. Всегда играю с полной самоотдачей, надеюсь и дальше расти. Когда мне было 20 лет, я и подумать не мог, что буду играть в 50. Это выглядело непостижимым. Моя следующая цель – сыграть следующую игру. И ничего больше."

Партнеры выдают менее философские секреты. "Он до сих пор может бегать. Когда мы командой делаем определенные упражнения – Миура выполняет их наравне со всеми. Он никогда не пропускает тренировки, даже приезжает на час раньше и занимается с персональным тренером. Когда я только доедаю сэндвич, Кадзи уже 30 минут работает. Он настоящий профессионал, поэтому может играть в свои 50.

Я в шоке, как этот парень до сих пор находит для себя мотивацию. Никогда не видел ничего подобного, он сумасшедший. Я слышал, что он даже живет отдельно от своей семьи, потому что иногда нуждается в личном пространстве, чтобы подготовиться к игре", – рассказывает Калвин Йонг-а-Пин.

Сезон-2019 – 34-й в карьере игрока! Кадзуеси Миура в профессиональном футболе с 1986 года. Удивительно.

Текст впервые опубликован 11 января 2018 года

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