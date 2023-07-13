Кубок КОНКАКАФ, півфінали

США – Панама – 1:1 (по пенальті – 4:5)

Голи: Феррейра, 105 – Андерсон, 99

Ямайка – Мексика – 0:3

Голи: Мартін, 2, Чавес, 30, Альварадо, 90+3

Панама вперше за 10 років вийшла у фінал "Золотого кубка". Представник Центральної Америки вибив з турніру США. Штати, які виступали на чемпіонаті без головних зірок з Європи, програли в серії пенальті. Однак ще в основний час Панама двічі забила зусиллями Барсенаса та Діаса – голи скасували через офсайди.

? ¡No te pierdas el resumen del partido entre @USMNT y @fepafut en las Semifinales de #CopaOro 2023!



Crónica del juego https://t.co/vZb5pus2tT



¡Revive los momentos más emocionantes! pic.twitter.com/ENrEIdcOJ6 — Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2023

Другим фіналістом стала Мексика, яка за останні 20 років лише тричі не виходила у фінал. Мексиканці впевнено розбили Ямайку. Мартін швидким голом відкрив рахунок, Васкес красиво забив зі штрафного, а Альварадо поставив крапку. Кахім Перріс з Динамо на поле не вийшов і за весь турнір зіграв один матч.

️ ¡Disfruta de los mejores momentos del enfrentamiento entre @jff_football y @miseleccionmx en las Semifinales de #CopaOro 2023!



Crónica del juego https://t.co/DGiqSi4Oy3 pic.twitter.com/VeIqN2WAi3 — Gold Cup (@GoldCup) July 13, 2023

Фінал відбудеться 17 липня о 2:30 за київським часом. Мексика та Панама розіграють титул в Лос-Анджелесі.

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