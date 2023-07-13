США вилетіли з Кубка КОНКАКАФ, динамівець розгромно програв – визначилися фіналісти турніру
На "Золотому кубку" Північної, Центральної Америки та Карибського басейну відбулися півфінальні матчі.
Кубок КОНКАКАФ, півфінали
США – Панама – 1:1 (по пенальті – 4:5)
Голи: Феррейра, 105 – Андерсон, 99
Ямайка – Мексика – 0:3
Голи: Мартін, 2, Чавес, 30, Альварадо, 90+3
Панама вперше за 10 років вийшла у фінал "Золотого кубка". Представник Центральної Америки вибив з турніру США. Штати, які виступали на чемпіонаті без головних зірок з Європи, програли в серії пенальті. Однак ще в основний час Панама двічі забила зусиллями Барсенаса та Діаса – голи скасували через офсайди.
Другим фіналістом стала Мексика, яка за останні 20 років лише тричі не виходила у фінал. Мексиканці впевнено розбили Ямайку. Мартін швидким голом відкрив рахунок, Васкес красиво забив зі штрафного, а Альварадо поставив крапку. Кахім Перріс з Динамо на поле не вийшов і за весь турнір зіграв один матч.
Фінал відбудеться 17 липня о 2:30 за київським часом. Мексика та Панама розіграють титул в Лос-Анджелесі.
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