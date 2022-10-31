"Дарио зашел после Реала, когда мы сыграли 1:1. Он сказал, что это топ, что это тот уровень, который нужно демонстрировать в каждой игре и стремиться к тому, что было в этом матче: "То желание, ту страсть, ту игру, которую вы показали, вы должны демонстрировать каждую игру, и поверьте , все будет хорошо и у нас, и болельщиков.

Шахтер – РБ Лейпциг: Йовичевич определился с заявкой на матч жизни в Лиге чемпионов

Ну и после победы над Динамо, конечно, очень радовался и поблагодарил за эту победу. Это соперничество на многие годы. Всегда хочется большего. Выйти из группы, попасть в плей-офф Лиги чемпионов – это мечта", – рассказал Бондарь в интервью Tribuna.

К слову, Бондарь стал основным защитником Шахтера в текущем сезоне, сыграл в 10 поединках и отличился 1 ассистом.

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь