"Даріо зайшов після Реалу, коли ми зіграли 1:1. Він сказав, що це топ, що це той рівень, який потрібно демонструвати в кожній грі і прагнути того, що було в цьому матчі: "Те бажання, ту пристрасть, ту гру, яку ви показали, ви повинні демонструвати кожну гру, і повірте, все буде добре і в нас, і вболівальників.

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Ну і після перемоги над Динамо, звичайно, дуже радів і подякував за цю перемогу. Це суперництво на багато років. Завжди хочеться більшого. Вийти з групи, потрапити до плей-офф Ліги чемпіонів – це мрія", – розповів Бондар в інтерв'ю Tribuna.

До слова, Бондар став основним захисником Шахтаря у поточному сезоні, зіграв у 10 поєдинках та відзначився 1 асистом.

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