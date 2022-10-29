Юрий Гура выставил полностью идентичный состав, с которым в предыдущем туре побеждал Львов. Игор Йовичевич по сравнению с матчем против Колоса сделал три замены. В частности, оставил Судакова, одного из главных ассистентов, на скамейке.

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Встреча началась с шока для Шахтера. Продолжительная атака "желто-зелено-черных" завершилась великолепным разрезным пасом от Рыбалки и мощным ударом в ближний угол от Цурикова. Мяч попал в перекладину и пересек линию. Без шансов для Трубина. Шахтер ожидаемо начал давить. Это завершилось голом Мудрика. Зубков выбежал из-за спин защитников, обыграл кипера и отдал на Михаила, а тот забил. Правда, после просмотра VAR взятие было отменено из-за офсайда у Александра.

"Горняки" пытались пробраться к владениям соперника, используя широту, но оборона действовала грамотно. Забеги Тейлора и Михайличенко не приносили желаемой опасности. Единственным острым моментом был удар головой от Кривцова после подачи Мудрика со стандарта. В общем, Шахтер выглядел довольно уставшим. На 40-й минуте матч был приостановлен, ведь во Львове и почти по всей Украине была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стороны России. В укрытии команды провели около полутора часов.

Затяжной перерыв пошел на пользу хозяевам. Сразу Тейлор разогнал атаку на правом фланге, легко пройдя Цурикова, и прострелил на линию вратарской, где оказался Михайличенко. Удар. Гол! Сразу после перерыва Богдан отдал неудачную передачу назад, но Третьяков не сумел переиграть Трубина. Мудрик и Михайличенко в ответ разыграли отличную комбинацию – сейв Билыка.

Право пробить первый угловой во встрече получил Шахтер. Неудачно. Да еще после стандарта подопечные Гуры выбегали в контратаку, которую сорвал Тейлор фолом против Кожушка. За это бразилец получил вторую желтую и ушел с поля. На 60-й Йовичевич усилил все звенья, выпустив Матвиенко, Судакова и Траоре. Мудрик вылетал в контратаку и нанес мощный удар. В то же время Зубков потянул мышцу и покинул поле. Неприятный сигнал для Йовичевича.

Лучший момент Александрии после перерыва произошел на 70 минуте. Роскошный выстрел Ковальца парировал Трубин. Гости заслуживали комплиментов, ведь грамотно защищались... До 82-й. Петряк разрезал оборону пассом на Мудрика, Михаил обыграл кипера и с острого угла забил. Александрия в ответ попала в поперечину. А еще через несколько мгновений Демченко красиво обыграл Михайличенко и пробил Трубина. "Желто-зелено-черные", казалось, еще и были ближе к победе, но финальные 2:2 на табло.

"Горняки" набрали 20 зачетных баллов и остались на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая СК Днепр-1 на 2 пункта. Впереди у Шахтера решающий матч Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Для выхода в плей-офф "горнякам" нужна победа, в случае поражения или мировой украинцы будут играть в ЛЕ. Александрия, которая будет противостоять Колоссу следующего уик-энда, расположилась четвертой с 17 очками.

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