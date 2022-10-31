Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич выбрал список игроков, которые получат шанс сыграть в поединке 6-го тура Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

В заявку Шахтера на игру с РБ Лейпциг попали 27 игроков, сообщает официальный сайт "горняков". Отметим, что Александр Зубков, несмотря на полученные повреждения в игре с Александрией, также отправился вместе с командой.

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Голкиперы: Алексей Шевченко, Пузанков, Трубин, Пятов.

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Матвиенко, Лукас Тейлор, Конопля, Фарина, Козик.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Мудрик, Зубков, Криськив, Джурасек, Бондаренко, Очеретько, Петряк, Топалов, Назарина.

Нападающие: Траоре, Сикан, Кулаков.

Добавим, что уже 2 ноября Шахтер встретится с РБ Лейпциг, начало игры в 19:45. "Горняков" устроит только победа, тогда как немцам достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф турнира.

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