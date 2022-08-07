"Я знаю одно – 23 февраля у нас была команда, готовая атаковать Лигу чемпионов. Это была наша цель. Считаю, что с приездом Нереса появилась самая сильная на бумаге команда в истории Шахтера. 23 февраля у нас была тренировка на базе, мы играли против дубля и готовились к Металлисту 1925. Тогда уже никто не чувствовал себя комфортно, но, к сожалению, 24 февраля проснулся утром в 4:07 – началась эта ужасная война.

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23 февраля у нас была команда, чтобы бороться в Лиге чемпионов, а 24-го у нас не было ничего. Как и плюс-минус у каждого украинца. Каждый из нас что-то потерял. Но, к сожалению, с войной нужно жить. Можно построить новый дом, квартиру, футбольное поле, но человеческую жизнь, к сожалению, ты никогда не вернешь. Это болит больше всего", – поделился Срна в интервью Tribuna.

Напомним, дончане часть своих товарищеских поединков проводят в рамках акции Global Tour for Peace. Прибыль с таких матчей идет на помощь военным, а также пострадавшим от войны украинцам. Что касается Нереса, то бразилец покинул "горняков", так и не дебютировав официально – Давид стал игроком Бенфики.

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