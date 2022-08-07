"Я знаю одне – 23 лютого у нас була команда, яка була готова атакувати Лігу чемпіонів. Це була наша ціль. Вважаю, що з приїздом Нереса з'явилася найсильніша на папері команда в історії Шахтаря. 23 лютого у нас було тренування на базі, ми грали проти дубля та готувалися до Металіста 1925. Тоді вже ніхто не почував себе комфортно, але, на жаль, 24 лютого прокинувся вранці о 4:07 – почалася ця жахлива війна.

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23 лютого у нас була команда, щоб боротися у Лізі чемпіонів, а 24-го ми не мали нічого. Як і плюс-мінус у кожного українця. Кожен із нас щось втратив. Але, на жаль, із війною треба жити. Можна збудувати новий будинок, квартиру, футбольне поле, але людське життя, на жаль, ти ніколи не повернеш. Це болить найбільше", – поділився Срна в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, донеччани частину своїх товариських поєдинків проводять в рамках акції Global Tour for Peace. Прибутки з таких матчів йдуть на допомогу військовим, а також українцям, які постраждали від війни. Щодо Нереса, то бразилець покинув "гірників", так і не дебютувавши офіційно – Давід став гравцем Бенфіки.

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