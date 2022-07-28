"Все идет в Украину, как всегда. Мы играем за Украину и украинский народ, помогаем и будем помогать. Мы не останавливаемся. Все наши матчи проведем с большой гордостью. К тому же будем представлять Украину на хорошем уровне – в Лиге чемпионов.

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К сожалению, некоторые забывают, что в Украине продолжается война. Мы никогда не забудем. Мы вместе, мы едины. Только так мы можем победить. Украина – сильная страна, украинцы – сильный народ. Верим в победу, верим, что у нас все будет хорошо", – сказал Срна в эфире YouTube-канала Шахтера.

Напомним, дончане часть своих товарищеских поединков проводят в рамках акции Global Tour for Peace. Прибыль с таких матчей идет на помощь военным, а также украинцам, которые пострадали от войны.

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