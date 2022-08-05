Заря продолжает почин Динамо Киев, которое победило дважды подряд в ЛЧ. Украина получила максимум очков от своих двух еврокубковых представителей на этой неделе, но все еще не может выйти даже на 13-ю позицию в таблице коэффициентов по состоянию на 5 августа.

Заря также победила своего соперника со счётом 1:0. Две минимальные победы украинских клубов принесли еще 2 балла, а те в свою очередь разделенные на 5 представителей добавили 0,4 очка в нашу копилку. В борьбе за лучшие позиции наших команд на предстоящие сезоны Заря впервые встретилась с румынским соперником и выглядела достаточно убедительно. После двух неудачных попыток победить на групповом этапе Лиги конференций удалось реабилитироваться на стадии квалификации в следующем сезоне.

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Это впервые в текущем розыгрыше представители УПЛ выиграли все свои еврокубковые матчи недели. Украина еще ближе подобралась к России, которой с какого-то перепугу УЕФА подарил 4,333 очка за полное отсутствие выступлений. Однако за последние 8 дней нас сдвинула Норвегия. Ее клубы одержали уже 10 побед, а баллы делятся не на 5, как у нас, а на 4. Мы со своими 3 победами и ничьей выглядим на этом фоне более чем скромно. Здесь, правда, скандинавы имеют значительное преимущество. С начальных этапов они делегировали весь квартет своих представителей. С большой вероятностью на следующей неделе они оторвутся еще больше, ведь максимум возможного украинцев – это те же 2 выигрыша, а конкуренты легко могут отпраздновать триумф по крайней мере трижды.

Следовательно, отставание в 0,375 еще далекое от предела. Но есть и хорошие новости. Лиллестрем после поражения от Антверпена может стать первым норвежским клубом, вылетевшим из нынешнего сезона еврокубков. Кроме того, Шахтер и СК Днепр-1 еще не стартовали, и как минимум последний может в ближайшее время пополнить наши запасы, если пройдет, по всей вероятности, АЕК (вице-чемпионы Кипра добыли минимальное преимущество в дуэли с белградским Партизаном после первой игры). Кстати, именно неудачи сербов нам на руку. Они уже потеряли одну команду, еще две проиграли на этой неделе и рискуют повторить судьбу ФК Раднички. Балканцы все еще опережают нас на 2,5 очка, но наши клубы уже отыграли 0,7, хотя от УПЛ пока что играл на 1 клуб меньше.

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Можно и нужно ставить целью обходить как минимум россиян и сербов, а также перетерпеть, когда норвежцы на ранних стадиях Лиги конференций выносят всех. Очень помогли бы бонусные очки от Динамо за попадание в групповой турнир ЛЧ, однако Бенфика – самый тяжелый из возможных соперников, который ураганом проносится как по клубам АПЛ, так и по крепким европейским середнякам. Так что будет очень сложно. В любом случае, киевляне должны прилично набирать. Если вылетят в Лигу Европы, будет больше шансов разжиться существенным количеством очков. То же касается и СК Днепр-1. Команду Кучера, как и Динамо с Шахтером, непременно ждет еврокубковая осень. Теоретически в случае поражения на стадии плей-офф ЛЕ будет легче завоевывать очки в третьем по рангу еврокубке.

Заре нужно развить успех против румын, а дальше самый вероятный вариант с выходом на сенсационный Хапоэль, на выезде 2:0 прибивший швейцарский Лугано. Данному результату, как и не менее впечатляющему фиаско Базеля от Брондбю (0:1), можно радоваться особенно. Ведь Швейцария – наш ближайший преследователь, 15 строчка в таблице коэффициентов. К слову, среди всех конкурентов Украина усилиями 3 своих участников стоит достаточно достойно. Мы уступаем по очкам, набранным в сезоне 2022/23, только норвежцам (Россию не учитываем), учитывая страны с 10 места (гарантированная прямая путевка в ЛЧ) по 19 (способны активно угрожать снизу). Ситуация контролируема и развивается в оптимистическом направлении даже несмотря на потерю Ворсклы.

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