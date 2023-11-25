Защитник Миная Дмитрий Немчанинов не смог не среагировать на заявление спортивного директора Шахтера Дарио Срны относительно плохой работы арбитров.

Срна раскритиковал работу Николая Балакина в матче Шахтер – Полесье. По мнению спортивного директора Шахтера, судья должен был удалять Шаповала на 10-й минуте за фол против Валерия Бондаря.

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На пост Брутального футбола в Instagram относительно этого заявления ответил защитник Миная Дмитрий Немчанинов. "Срна не хочет вспомнить, сколько матчей Шахтера судил Балакин и ошибался в их пользу", – написал он в комментарии к посту.

Напомним, именно Николай Балакин работал на поединке Минай – Шахтер в прошлом сезоне, который завершился минимальной победой "горняков". Тогда арбитр не засчитал гол в ворота Шахтера, хотя мяч полностью пересек линию ворот.

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