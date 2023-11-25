Захисник Миная Дмитро Нємчанінов не зміг не зреагувати на заяву спортивного директора Шахтаря Даріо Срни щодо поганої роботи арбітрів.

Срна розкритикував роботу Миколи Балакіна у матчі Шахтар – Полісся. На думку спортивного директора Шахтаря, суддя мав вилучати Шаповала на 10-й хвилині за фол проти Валерія Бондаря.

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На пост Брутального футболу в Instagram щодо цієї заяви відповів захисник Миная Дмитро Нємчанінов. "Срна не хоче пригадати, скільки матчів Шахтаря судив Балакін і помилявся на їхню користь", – написав він у коментарі до допису.

Нагадаємо, саме Микола Балакін працював на поєдинку Минай – Шахтар минулого сезону, який завершився мінімальною перемогою "гірників". Тоді арбітр не зарахував гол у ворота Шахтаря, хоча м'яч, ймовірно, повністю перетнув лінію воріт.

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