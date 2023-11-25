"К сожалению, хочу еще раз вернуться к вчерашней игре, где судья VAR господин Балакин допустил очень серьезную ошибку. И молчать об этом мы больше не можем. С начала чемпионата футболисты Шахтера получили пять красных карточек. Из них три удаления, по моему мнению, были справедливыми. Тем не менее даже более легкие наши фолы заканчивались удалениями, а вчера на 10-й минуте была чистая красная карточка на Бондаре, и это даже никто не обсуждает.

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Не знаю, к кому с этим обращаться, поэтому обращаюсь к УАФ и соответствующим органам и хочу сказать, что это уже не случайность. Мне это напомнило предыдущий чемпионат, когда Мудрик в матче с Рухом получил красную карточку на ровном месте. В начале этого чемпионата Бондаренко, который вообще в жизни не фолил, уже две красные получил, а также Чигринский, Ракицкий, Гочолейшвили – я хочу, чтобы все посмотрели на эти красные карточки и сравнили со вчерашним фолом, где карточку не дали.

Вы знаете, что Шахтер купил две системы VAR, Полесье приобрело один VAR – и это не для того, чтобы их судили как-то иначе, а чтобы в украинском футболе были порядок и честность. Но хочу сказать, что иногда лучше, чтобы арбитры судили без VAR, потому что я понимаю ошибки судей, ведь они также люди, я понимаю ошибки, когда VAR нет. Однако вчера была чистая ошибка, которая не является случайной. Поэтому обращаюсь, чтобы этот момент разобрали.

Господин Балакин судил в Европе, насколько я понимаю, две игры в течение последних трех-четырех недель. Я господина Балакина считаю молодым и перспективным арбитром, но вчера он допустил очень серьезную ошибку, которая не соответствует его уровню. И я думаю, что с таким подходом украинские арбитры ненадолго задержатся в Европе. И пусть на меня никто не обижается, но большинство арбитров могли бы посмотреть на Екатерину Монзуль и ее бригаду, на то, как они судят. Они могут стать примером для очень многих арбитров в Украине", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

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