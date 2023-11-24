Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о центральном матче 15 тура УПЛ, в котором действующий чемпион Украины принимал амбициозного новичка элитного дивизиона. Первая официальная игра между Шахтером и Полесьем в истории.

Шахтер входит в решающий отрезок осенней части сезона

Следующие три недели будут крайне важны для Марино Пушича и его команды. Во вторник, 28 ноября, Шахтер сыграет матч 5-го тура Лиги чемпионов против Антверпена. Ничья или победа над бельгийцами гарантирует "горнякам" евровесну как минимум в Лиге Европы. В середине декабря "оранжево-черные" будут противостоять Порту, а до этого вынуждены догонять конкурентов в УПЛ. Включая сегодняшнюю, до зимней паузы в чемпионате осталось три игры.

Шахтер – Полесье: онлайн-трансляция матча УПЛ

После поражения в прошлом туре от СК Днепр-1 Шахтер разместился только на 4-й строчке чемпионата Украины. Да, подопечные Марино Пушича сыграли на два матча меньше конкурентов, но отпустили лидера уже на 6 очков. Да и команда Юрия Калитвинцева, занимающая второе место, оторвалась от Шахтера на солидные 5 баллов.

Словом, терять очки "горнякам" было крайне нежелательно. Ситуацию усложняло еще и то, что ряд игроков Шахтера только вернулись из расположения сборных. Без них чемпион Украины на неделе сыграл контрольный матч против Руха, который проиграл со счетом 1:3, а Марино Пушич увидел ужасную игру в обороне от своих подопечных. Еще Петряк и Чигринский в том поединке получили травмы и сегодня не попали в заявку. До сих пор вне игры и Артем Бондаренко. У Полесья восстановился Будковский, который сразу попал в старт.

Нервный первый тайм – две травмы, Бойко спас после выхода один на один

Полесье началось очень агрессивно. Подопечные Калитвинцева играли очень плотно, стараясь не давать "горнякам" свободных зон на своей половине. И первый момент в игре создала житомирская команда. Макуана сместился с левого фланга и пробил из-за пределов штрафной. Без проблем для Ризныка. Шахтер ответил неточным ударом Судакова с полукруга перед штрафным.

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И тут же Марино Пушич вынужден был провести вынужденную замену. Ефим Конопля на ровном месте получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Гочолейшвили. Серьезная потеря для Шахтера уже в начале игры – основной правый защитник теперь рискует выпасть и на матч Лиги чемпионов. Через несколько минут и Судаков получил болезненный удар от Танковского, но продолжил игру. Много столкновений в первые минуты – перед тем и Бондарь получил по ногам от Шаповала. Только желтая от Игоря Пасхала. Нервное начало.

Пушич получил повод для волнения еще и из-за Крыськива, который сел на газон в центре поля. Дмитрий после получения помощи продолжил игру. А вот моментов не было совсем. Если не считать очень неточный удар Зубкова и удачный перехват от Невертона, который сам же и испортил перспективную атаку неточным пасом.

Лишь на 25-й минуте Шахтер создал реальный момент. Судаков блестящим пасом из центрального круга вывел Крыськива практически один на один с Бойко. Кипер Полесья спас свою команду после удара в ближний угол. Лучший шанс на две команды упустил хавбек "горняков".

Стало веселее. Зубков двумя замахами поочередно убрал двух соперников, однако пробить так и не смог. У Полесья Грицук дважды не попал в дальний угол. Судаков таки нашел момент, чтобы "отомстить" Танковскому за тот фол на старте игры. Сфолил хавбек Шахтера против своего визави, получив желтую. И тут же Георгий выдал еще один классный пас. Десятка Шахтера отдал на Зубкова, который в касание пробил в дальний угол. Второй сейв Дениса Бойко. И практически тут же был и третий – на этот раз после мощного удара Степаненко.

В конце тайма повреждение получил Бени Макуана. "Конголезский Мбаппе" несколько минут пролежал на газоне за боковой линией, но замены Юрий Калитвинцев решил не делать, чтобы не тратить лишний слот до перерыва. 0:0 по голам, 1:1 по травмам – итог первого тайма. Который мог завершиться назначением пенальти в пользу Шахтера. Тэйлор откровенно сфолил против Невертона в штрафной. Защитника Полесья спас свисток арбитра об офсайде.

Шахтер мог пропустить, но был ближе к голу – результативная серия "горняков" подошла к концу

Второй тайм начался с ужасающей ошибки Бондаря. Валерий в своей штрафной отпасовал прямо на Будковского. Форвард Полесья перехватил мяч, но подарком не воспользовался – удар заблокировали. "Горняки" ответили ударом Невертона, который не составил проблем для Дениса Бойко. А вот житомиряне создали свой лучший момент в матче – на 55-й минуте Шастал попал в штангу!

Супермомент был и у Шахтера. Судаков эффектно развернул соперника и пробил из пределов штрафной – Бойко снова спас Полесье. Бывший кипер Динамо сегодня, безусловно, лучший в составе команды Калитвинцева. Но и он не спасал бы после удара Степаненко. После прострела Сикана Тарас был первым на мяче, однако правой пробил не очень удачно – мимо ближней девятки.

Свою атаку разыграло и Полесье. Ее ударом пяткой завершал Кушниренко, который попал в свою другую ногу. Пушич пошел ва-банк, выпустив Келси и Кащука вместо Сикана с Невертоном. Но вырвать победу это не помогло – пробить Дениса Бойко "горнякам" сегодня так и не удалось. Гости еще и в меньшинстве доигрывали. Танковский уже в добавленное время получил вторую желтую. За те несколько десятков секундв большинстве "оранжево-черные" могли вырвать победу. Бондарь замыкал прострел Зубкова, но с нескольких метров пробил выше. Это был последний момент в матче.

0:0 – результат, который по ходу игры больше устроил Полесье. Шахтер потерял очки во втором туре подряд. Подопечные Марино Пушича набрали 25 пунктов и отстают от Днепра-1 на 5 баллов, имея игру в запасе. Голевая серия "горняков" в УПЛ прервалась на отметке 41 матч. У Полесья тоже 30 очков, но команда Калитвинцева сыграла на матч больше. Беспроигрышная серия житомирян в УПЛ насчитывает уже 8 матчей.

Шахтар у Гамбурзі, друга серія: палестинські безлади під контролем, проте арабські "кавалери" нахабніють – наш репортаж