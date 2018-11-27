Средняя зарплата в УПЛ составляет почти 200 тысяч евро в год, – СМИ

Авторитетный портал Sporting Intelligence исследовал уровень зарплат футболистов украинской Премьер-лиги.

Согласно рейтингу Sporting Intelligence, который обновляется ежегодно, украинская Премьер-лига занимает 22 место в мире по средней зарплате футболистов первых команд, сообщает Команда 1.

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По данным портала, среднестатистический игрок клуба УПЛ в год зарабатывает 191 238 евро. Нашими соседями в рейтинге оказались шотландская Премьер-лига (21-е место, 199 тысяч евро) и греческая Суперлига (23-е место, 156,5 тысяч евро).

Лидером по этому показателю вполне прогнозируемо оказалась английская Премьер-лига. Там, если верить авторитетному реестру, средний футболист зарабатывает 3,38 млн евро за 12 месяцев работы.

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