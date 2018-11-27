Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Хоффенхайм приймає Шахтар у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Хоффенхайм – Шахтар

27 листопада, 22:00, Зінсхайм, "Вірзоль Рейн-Неккар-арена"

Головний арбітр: Іван Кружляк (Словаччина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Шахтар у поточному сезоні Ліги чемпіонів ще не втратив шансів на вихід до плей-офф, маючи шанс потрапити туди навіть при нічийному рахунку з Хоффенхаймом. В разі поразок французів у Манчестері та Харкові та за умов повторної перемоги Сіті над німцями донеччани застрибнуть у 1/8 фіналу, хоча у випадку сьогоднішньої поразки на Рейн-Неккар-Арені підопічні Паулу Фонсеки втратять шанси навіть на євровесну, відставши від третьої сходинки на чотири очки. Таким чином, можна констатувати: у Зінсхаймі чемпіон України проведе ключовий поєдинок сезону – принаймні, саме на цю хвилину.

Хоффенхайм – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Хоффенхайм у першому турі неприємно нас здивував, приїхавши у Харків та начисто перегравши "гірників". 30-річний Юліан Нагельсманн провів справжній тактичний майстер-класс для Паулу Фонсеки: його команда завдяки високому пресингу видавлювала м'яч на фуллбеків та ловила їх там у пастки, а захищалася блоком "2+3", віддавши поле Шахтарю та перекриваючи усі варіанти для передачч. Як наслідок, господарі при володінні м'ячем у 61% мали в чотири рази менший показник коефіцієнту очікуваних голів (0,46 проти 1,63), тож фінальний рахунок 2:2 можна вважати успіхом. Хоффенхайм фізично просів у фінальному відрізку гри та дещо втратив дисципліну, хоча пропустив відверто шальний гол – втім, і сам забивав завдяки помилці Пятова. Так чи інакше, але зінсхаймці проявили себе дуже серйозним суперником.

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У Харкові Хоффенхайм двічі змусив Шахтар відігруватись

У поточному сезоні команда Нагельсманна часто проводить подібні розвеселі поєдинки. Так, у "спарці" проти Ліона були зафіксовані дві феєричні нічиї (3:3 та 2:2) – і у Франції німці в меншості змогли відігратися у компенсований арбітром час. На вихідних же Хоффенхайм втратив очки у Берліні, забивши Герті вже на першій хвилині та виграючи до 55-ї з рахунком 1:3 – і на 87-й вже маючи рахунок 3:3. Це дуже важливий сигнал для Шахтаря: на Рейн-Неккар-Арені "гірники" не мають права вимикатися навіть при найбільш катастрофічних розкладах – і навіть на останніх секундах. Втім, у першому турі цьогорічної Ліги чемпіонів донечани повинні це були зрозуміти.

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У поточному сезоні Шахтарю катастрофічно не вистачає класу в топ-матчах. Хоффенхайм переграв чемпіонів України тактично й фізично, Ліон з вихідом Депая знищив нашу оборону за дві хвилини, а Сіті просто її декласував. Єдиною світлою плямою на фоні класового розлому виступав Тайсон, який саме у поєдинку проти німців продемонстрував свою фантастичну силу й важливість. Саме завдяки його грамотним переміщенням у центрі оборонний блок Нагельсманна руйнувався, що дозволяло розігрувати більшість у окремих епізодах. Тайсон власними індивідуальними якостями сприяв макимально швидкому просуванню м'яча уперед: так, він виконав 13 progressive runs (ривків з м'ячем на 10 і більше метрів) та три загострюючі передачі, а також прийняв 39 пасів від партнерів. Це показники справжнього топ-футболіста в незалежності від будь-яких контекстів.

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Тайсон – ключовий виконавець Шахтаря у матчах Ліги чемпіонів

Слабкою ланкою Шахтаря залишається оборона. Захисники донецької команди занадто часто помиляються перед власним штрафним, не мають стабільної зв'язки в центрі й дуже слабкі при грі один в один – Депай та футболісти Манчестер Сіті не дадуть збрехати. У поєднанні зі схильним до простих помилок і відвертих ляпів голкіпером даний фактор особливо сумний, хоча в цій історії є і позитивні моменти. Дуже сильний сезон проводять фуллбеки Ісмаїлі та Матвієнко – останній взагалі став відкриттям й створив серйозну конкуренцію на правому фланзі – а Ярослав Ракицький володіє прекрасним першим пасом і грамотно ним розпоряджається. Щоправда, його у Німеччині не буде, що також є суттєвою проблемою. Словом, легко на Рейн-Неккар-Арені не буде – ну а хто обіцяв легку пргулянку?

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Шахтар та Хоффенхайм вдруге зустрічаються між собою. Перший матч відбувся у 1-му турі цьогорічної ЛЧ, а до того німецький клуб жодного разу не грав проти українських.

2. Шахтар, як і всі інші українські клуби, має досить посередні результати у зустрічах проти німецьких – 15 матчів, 4 перемоги, 6 нічиїх та 5 поразок при загальному рахунку 14:25. Втім, саме у німецького клубу (Вердер) Шахтар виграв Кубок УЄФА.

3. Німецькі клуби дуже вдало грають проти українських, у 50 матчах здобувши 25 перемог, 13 нічиїх та програвши лише 12 разів. Загальний рахунок – 55:94 на користь Бундесліги.

4. Головний тренер Хоффенхайма Юліан Нагельсманн не тільки є наймолодшим наставником у німецькій Бундеслізі, а й в усій історії Ліги чемпіонів.

5. Хоффенхайм важко назвати німецьким топ-клубом, однак його склад, за даними Transfermarkt, дорожче донецького у більш ніж два рази – €214,85 млн проти €92,7 млн.

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Кадрова ситуація

Хоффенхайму точно не допоможе півзахисник Касім Нуху, який у поєдинку проти Ліона отримав червону картку й сьогодні відбуває за неї дискваліфікацію. Через травми не зіграють Лукас Рупп та Надім Амірі, які заліковують ахілл та забій стопи відповідно, а Фабіан Грілліч не вийде на поле через ушкодження пальця. Під питанням також участь Денніса Гейгера та Беньяміна Хубнера. Більшу частину цих футболістів Юліан Нагальсманн має ким замінити, тож критично важкими ці втрати назвати важко.

Марлос не встиг відновитись до матчу проти Хоффенхайма

Шахтар відправився у Німеччину без Марлоса, який так і не встиг відновитися, та Ярослава Ракицького – останній на тренуванні відчув біль у коліні та залишився у Києві. Крім того, не зіграють Фернандо та Іван Ордець, а щодо форми Сергія Кривцова та Тараса Степаненка є певні запитання. Захисник пропускав минулий тур УПЛ через травму, отриману в національній збірній, а от опорник підхопив ГРВІ, тож хто з них у кращій формі – поки невідомо. Зі Львовом не грав і Богдан Бутко, однак він проводив бігову роботу на тренуваннях і мав відновитися до виїзду в Німеччину. Дискваліфікованих у складі Шахтаря немає.

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Орієнтовні склади на матч Хоффенхайм – Шахтар

Хоффенхайм: Бауманн – Бічакчіч, Фоґт, Акпогума – Гріфо, Крамаріч, Демірбай, Бренет, Шульц – Бельфоділ, Жоелінтон

Шахтар: Пятов – Данченко, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораєс

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Юліан Нагельсманн – тренер, який не приховує, що думає про тактику навіть у туалеті. Він є гіком у цій темі, слідкує за останніми трендами та постійно робить слушні прогнози щодо майбутнього футболу – зокрема, щодо відмирання схем та розквіту "фальшивих" позицій. Його геній "гірники" вже відчули у Харкові, однак нав'язати конкурентний бій німецькому колективу наш чемпіон зміг. В першу чергу, це заслуга Тайсона, протидію якому зінсхаймський вундеркінд так і не знайшов, однак втрата концентрації та дисципліни також були характерними для Хоффенхайма у Харкові. Ці проблеми переслідують команду увесь сезон, який без них цілком міг проходити під знаком боротьби за медалі. Ймовірно, з Шахтарем ми їх знову побачимо; зрештою, при всій повазі до суперника, Хоффе – не Манчестер Сіті.

Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Юліана Нагельсманна

Хоффенхайм – фаворит матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Тим не менш, у головному поєдинку сезону без ряду важливих виконавців на ключових позиціях сподіватися на позитивний результат у Німеччині буде важко. Тактичний блок у першому турі проходився не в останню чергу завдяки першому пасу Ракицького, на який грамотно реагували атакувальні гравці та який нівелював пресинг Жоелінтона та Шалая. Центр поля втримати буде ще важче, адже Степаненко навряд чи вийде на поле у піковій формі – хоча й при здоровому Тарасі німці розривали цю зону. Зрештою, у господарів більше досвіду важких поєдинків проти потужних команд, а також більша кількість висококласних виконавців у кожній з ліній. З огляду на всі ці фактори, Хоффенхайм можна назвати однозначним фаворитом зустрічі.

Михайло Юхименко, Футбол 24.