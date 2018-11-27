Середня зарплата в УПЛ складає майже 200 тисяч євро на рік, – ЗМІ

Середня зарплата в УПЛ скаладає майже 200 тисяч євро на рік

Авторитетний портал Sporting Intelligence дослідив рівень зарплат футболістів української Прем'єр-ліги.

Згідно з рейтингом Sporting Intelligence, який оновлюється щорічно, українська Прем'єр-ліга посідає 22 місце в світі за середньою зарплатою футболістів перших команд, повідомляє Команда 1.

В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол

За даними порталу, середньостатистичний гравець клубу УПЛ в рік заробляє 191 238 євро. Нашими сусідами в рейтингу виявилися шотландська Прем'єр-ліга (21-е місце, 199 тисяч євро) і грецька Суперліга (23-е місце, 156,5 тисяч євро).

Лідером за цим показником цілком прогнозовано виявилася англійська Прем'єр-ліга. Там, якщо вірити авторитетному реєстру, середній футболіст заробляє 3,38 млн євро за 12 місяців роботи.

Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів