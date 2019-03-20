"Сразу стали считать своим", – Шевченко вспомнил адаптацию в Милане

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил время, когда он только перешел из Динамо в Милан.

"Это колоссальная перемена всего! Начнем с того, что я не говорил и ни слова не понимал по-итальянски. К счастью, Костакурта, Альбертини, Мальдини и другие взяли меня под свою опеку и сразу же стали считать одним из своих.

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До меня в Милане было много иностранцев, и там уже хорошо знали, что нужно делать, чтобы новичок быстро адаптировался в коллективе. Так со мной и произошло. И я до сих пор благодарен клубу и многим конкретным людям за то, что помогли мне быстро и прочно войти в семью "россонери".

Мне еще помогло и то, что, на мой взгляд, итальянский менталитет очень схож с украинским. Кроме того, до переезда в Милан я уже достаточно поездил по Европе. Бывал в Англии, Франции, Германии, Италии.

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Все это помогло быстрее привыкнуть к европейским реалиям. Отправляясь в Италию, я ничуть не боялся перемен. Единственное, о чем я думал – это играть, играть и играть...", – цитирует Шевченко Команда 1.