Португалія – Украина: Шевченко взял в Лиссабон 25 футболистов

Стал известен список игроков сборной Украины, которые отправились в Португалию на матч отбора к Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на стартовые матчи отбора к Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта), которые пройдут на выезде, 25 игроков.

Коваленко покинул лагерь сборной Украины и не сыграет с Португалией и Люксембургом

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.

Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи

Делегация украинской команды вылетит в Португалию чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" в 16:30. Прибытие в Лиссабон ожидается около 20:15 по местному времени.

Заметим, что из тех игроков, которые были вызваны на тренировочный сбор, в финальный список не попали травмированный Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.