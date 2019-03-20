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"Одразу почали вважати своїм", – Шевченко пригадав адаптацію в Мілані

18:29 239 Читать на русском
"Одразу почали вважати своїм", – Шевченко пригадав адаптацію в Мілані
Андрій Шевченко в Мілані / GoodFon

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав час, коли він тільки перейшов із Динамо в Мілан.

"Переїзд в іншу країну – це колосальна зміна всього! Почнемо з того, що я не говорив і ні слова не розумів італійською. На щастя, Костакурта, Альбертіні, Мальдіні та інші взяли мене під свою опіку і відразу ж стали вважати одним зі своїх.

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До мене в Мілані було багато іноземців, і там вже добре знали, що потрібно робити, щоб новачок швидко адаптувався в колективі. Так зі мною і сталося. І я до сих пір вдячний клубу і багатьом конкретним людям за те, що допомогли мені швидко і міцно увійти в сім'ю "россонері".

Мені ще допомогло і те, що, на мій погляд, італійський менталітет дуже схожий з українським. Крім того, до переїзду в Мілан я вже досить поїздив по Європі. Бував в Англії, Франції, Німеччині, Італії.

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Все це допомогло швидше звикнути до європейських реалій. Вирушаючи в Італію, я нітрохи не боявся змін. Єдине, про що я думав – це грати, грати і грати...", – цитує Шевченка Команда 1.

Теги
Італія Паоло Мальдіні Деметріо Альбертіні Андрій Шевченко Андрій Шевченко Алессандро Костакурта Мілан Мілан
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